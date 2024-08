Arriva a Sant’Angelo Muxaro Andrea Parente il menestrello del Jazz

Parte domani in nave da Napoli con la sua chitarra e una valigia di libri, per raccontare tra i cortili di Sant’Angelo Muxaro, quanto sud Italia e Sicilia c’è dentro la stroria del jazz mondiale.

Andrea Parente “Il menestrello del Jazz”, il 7 Agosto via Elena presso area murales tra i vicoli del borgo, e giorno 8 agosto in piazza Aldo Moro presso Panchina “Legame immisurabile”, racconterà le storie che si celano dietro i più grandi interpreti del Jazz, attraverso le loro straordinarie composizioni, con il semplice ed efficace ausilio della voce e della chitarra manouche.

Giornalista freelance per i siti Onda Musicale e Jazz-Manouche it, nel 2021 entra a far parte della redazione di JAZZIT, dove firma interviste, reportage e servizi,Andrea Parente nel 2018 fonda il progetto Sing ‘O Swing, proponendo un repertorio che spazia dallo swing americano a quello europeo, con un’attenzione particolare al Jazz italiano degli anni Quaranta. In questo periodo inizia ad associare i libri alla musica, occupandosi di approfondimenti, recensioni e progetti a tema.