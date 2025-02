Beadj da Raffadali a Casa Sanremo The Club: “un emozione unica”

La giovane dj Beatrice Barbaro 20 anni di Raffadali si esibirà a Casa Sanremo The Club, la vetrina nazionale per Dj, Dj producer e Dance Singer. “E’ un’emozione unica, dopo molti anni di sacrifici per me è una grande soddisfazione esibirmi sul palco di Casa Sanremo e non vedo l’ora di vivere questa fantastica esperienza. Un mio sogno nel futuro è quello di poter unire i miei due mondi: musica classica e musica moderna, e soprattutto unire le miei due grandi passioni: l’oboe e la console”, dichiara Beatrice in arte BEADJ che attualmente collabora con Mirko e Valerio, in arte i “Twin Violins” suonando in grandi palchi della Sicilia e non solo.