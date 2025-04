Brunori Sas live ad Agrigento l’11 agosto

Prosegue un 2025 all’insegna dei grandi concerti per Brunori Sas, e L’albero delle noci si prepara a dare i nuovi frutti nella stagione estiva.

Dopo aver annunciato la traversata live di marzo nei principali palasport italiani e i due imperdibili appuntamenti LIVE CON ORCHESTRA al Circo Massimo di Roma e all’Arena di Verona, Dario Brunori annuncia oggi una nuova data in Sicilia del suo “L’ALBERO DELLE NOCI – TOUR ESTATE”, il nuovo tour prodotto da Vivo Concerti che nei mesi estivi lo vedrà protagonista degliappuntamenti nelle arene e nelle rassegne musicali più importanti d’Italia.

Il tour, che partirà agiugno, arriverà ad agosto in Sicilia con due date in calendario. La nuova tappa si terrà l’11 agosto alla Live Arena di Agrigento per l’edizione numero 20 del Festival Il Mito. L’evento è co organizzato da Puntoeacapo in collaborazione con la Fondazione Teatro Valle dei Templi e GoMad concerti.

La data si aggiunge a quella già annunciata del 10 agosto che vedrà Brunori sul palco della Villa Bellini di Catania per la kermesse Sotto il Vulcano Fest.

I biglietti per la nuova data di Agrigento saranno disponibili in prevendita online su www.puntoeacapo.uno e sui circuiti abilitati a partire dalle ore 14:00 di mercoledì 2 aprile e nei punti vendita autorizzati dalle ore 14:00 di lunedì 7 aprile.

​​L’organizzatore declina ogni responsabilità in caso di acquisto di biglietti fuori dai circuiti di biglietteria autorizzati non presenti nei comunicati ufficiali.

“L’ALBERO DELLE NOCI – TOUR ESTATE” è l’occasione perfetta per ascoltare dal vivo e sotto le stelle, insieme ai classici che hanno segnato la carriera ultra quindicennale di Dario Brunori, i brani contenuti nel suo nuovo progetto discografico L’albero delle noci, uscito il 14 febbraio per Island Records. L’album di dieci tracce prende il nome dal brano presentato da Brunori al 75esimo Festival di Sanremo, per la sua prima volta in gara sul palco dell’Ariston.