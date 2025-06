Usura ed estorsione, sequestrati 600 mila euro a canicattinese

Beni per un valore di 600mila euro sono stato sequestrati dalla polizia di Agrigento ad un pregiudicato cinquantenne di Canicattì e alla sua famiglia. Il provvedimento, finalizzato alla confisca, è stato emesso dal tribunale di Palermo -Sezione Misure di Prevenzione su proposta del questore di Agrigento Tommaso Palumbo sulla base della “elevata pericolosità sociale manifestata nel corso degli anni dall’uomo”.

Il 50enne, condannato in via definitiva nel 2004 per riciclaggio, è stato raggiunto nel 2018 da un’ordinanza di custodia cautelare in carcere disposta dal gip di Agrigento per tentata estorsione aggravata e detenzione ai fini di spaccio commessi negli anni 2017-2018 in concorso con un componente dell’associazione mafiosa Stidda operante nell’agrigentino. Per questi reati l’uomo è stato condannato a 4 anni e 4 mesi. I beni sottoposti a sequestro sono un intero compendio aziendale, 15 veicoli, 4 terreni, un motore per imbarcazione e vari rapporti finanziari per un valore complessivo di 600mila euro.