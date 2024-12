Agrigento, la notte di Capodanno sull’onda delle note di Jimmy Sax

Alla vigilia di Natale arriva la conferma del Capodanno in piazza ad Agrigento. Sul palco in piazza Marconi ci sarà il sassofonista Jimmy Sax ed altri ospiti: Mirko e Valerio, in arte Twin Violins, Beatrice Quinta da XFactor, il pianista Salvatore Galante ed il batterista Angelo Spataro.

“Il concerto di Jimmy Sax in occasione della notte di Capodanno ad Agrigento è garanzia di una brillante vigilia ed entusiasmante premessa dell’anno di ‘Agrigento Capitale Italiana della Cultura 2025”, in tal caso ‘cultura artistica e musicale’, che con Jimmy Sax raggiunge risonanza internazionale grazie al talento innato e allo straordinario repertorio del sassofonista”, dichiara il sindaco Franco Miccichè.

A presentare la serata più lunga dell’anno Salvo La Rosa. Lo spettacolo, che attrarrà pubblico anche da tutta Sicilia, è frutto di una serrata e proficua collaborazione tra il Comune di Agrigento e la Fondazione Agrigento 2025. In particolare, la Fondazione si occuperà della parte artistica della notte di San Silvestro, mentre il Comune sarà impegnato invece nella logistica, tra servizi e strutture.

‘‘Iniziamo il 2025 con artisti di grande respiro ma valorizzando al tempo alcuni dei diversi talenti del territorio; un’impegno responsabile, quello della Fondazione, in attesa dell’inaugurazione del 2025 con la presenza del presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ad Agrigento, che il 18 gennaio solleverà il sipario sull’anno della nostra città capitale italiana della Cultura”, ha dichiarato il presidente della Fondazione , Giacomo Minio.