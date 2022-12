Capodanno, un tuffo alla Scala dei Turchi per festeggiare l’arrivo del 2023

Un tuffo collettivo alla Scala dei Turchi aprirà il nuovo anno, sulla Costa del Mito, nella parte sud-occidentale della Sicilia. Nella spiaggetta a est della scogliera di marna bianca, nel Comune di Realmonte, è previsto un bagno nelle acque del Mediterraneo e poi una breve traversata a remi su tavole da sup, da un lato all’altro del promontorio.

E’ l’iniziativa dal titolo ‘Sicilia un’estate lunga tutto l’anno’, in programma domenica 1 gennaio ‘Sicilia, a partire dalle 9.30. A promuovere la manifestazione è l’associazione ambientalista Mareamico Agrigento con la Dmo-Distretto turistico Valle dei Templi in collaborazione con il Comune di Realmonte. Il Sanleone Surf Tribe, il club Paradise Agrigento e il Surf School Porto Empedocle metteranno a disposizione, gratuitamente, i sup per poter partecipare all’evento.