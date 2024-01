Carnevale di Montevago dal 9 al 13 febbraio: ecco il programma

Inizia il conto alla rovescia per la nuova edizione del Carnevale di Montevago. La festa, organizzata dall’amministrazione comunale guidata dal sindaco Margherita La Rocca Ruvolo in collaborazione con diverse associazioni, prenderà il via venerdì 9 febbraio, alle ore 15:30, con il posizionamento e il montaggio carri allegorici lungo il corso Colombo.

Sabato 10 febbraio, alle ore 10, scolaresche in visita ai carri allegorici in cartapesta; alle ore 17 l’inizio della sfilata dei carri allegorici e dei gruppi mascherati lungo il circuito cittadino; alle ore 18 la presentazione dei carri e dei gruppi sul palco allestito in corso Rosselli.

Domenica 11 febbraio alle ore 15 appuntamento per i bambini con “La Grande Festa di Carnevale” a cura dell’associazione “Coro degli Angeli” in corso Magellano; alle ore 17 inizio sfilata.

Anche lunedì 12 e martedì 13 febbraio inizieranno alle ore 17 le sfilate dei carri e dei gruppi mascherati. Martedì ultima esibizione è in programma intorno alla mezzanotte; poi, in chiusura, lo spettacolo musicale con Nanà “Carneval Show” sul palco di corso Rosselli.

“E’ già tutto pronto per il carnevale montevaghese che ogni anno registra una grande partecipazione di tante persone che arrivano dai paesi vicini. Anche quest’anno – dicono il sindaco Margherita La Rocca Ruvolo e l’assessore Francesco Russo – stiamo facendo di tutto per organizzare una grande festa nel segno del sano divertimento e in sicurezza. Auguriamo a piccoli e grandi che parteciperanno alla manifestazione giorni da vivere con allegria e senso di responsabilità”.