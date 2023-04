Carnevale di Sciacca, ingresso gratuito per i donatori di sangue Avis

Anche quest’anno il Carnevale di Sciacca sarà affiancato dall’Avis attraverso una campagna di sensibilizzazione che mira ad attrarre nuovi donatori di sangue, soprattutto tra i più giovani. E’ partita così la campagna che prevede ticket d’ingresso gratuiti, singoli o in abbonamento, per i quattro giorni di manifestazione, 20 e 21, 27 e 28 maggio, per chi farà una donazione di sangue. Lo ha comunicato il Patron della Meridiana Silvio Alessi che ha appena concluso un accordo con i vertici dell’Avis di Sciacca.

“Ritengo meritoria l’iniziativa dell’Avis che vuole coinvolgere il carnevale di Sciacca con una iniziativa in favore di chi sta male e ha bisogno di sangue. Per questo – evidenzia Silvio Alessi – ho accolto con entusiamo la proposta che, siamo sicuri, porterà all’Avis nuovi donatori, soprattutto fra i più giovani. Abbiamo offerto un pacchetto di biglietti a prezzi scontati che l’Avis regalerà ai suoi donatori”.

“Ringrazio la Meridiana srl, società organizzatrice del Carnevale di Sciacca 2023, per la disponibilità mostrata – dichiara Calogero Termine, presidente dell’Avis di Sciacca – per averci coinvolto nell’organizzazione dell’evento con la formula di un biglietto a prezzo ridotto che l’Avis offrirà gratuitamente a chi si farà donatore di sangue. Il nostro obiettivo – aggiunge – è quello di incentivare la donazione tra i giovani nel tentativo di garantire quel ricambio generazionale che purtoppo ancora oggi stenta a partire. Speriamo così di stimolare i giovani a farsi donatori di sangue, anche in vista della prossima stagione estiva, periodo di maggiore criticità”.

“Come Avis non potevamo non essere presenti alla manifestazione – afferma Roberta Mandalà – e pensiamo di trovare terreno fertile tra i saccensi, tradizionalmente legati al carnevale di Sciacca. Nel loro sangue, come nel mio, scorre il Carnevale. Riteniamo quindi che questo potrebbe essere un modo per trasmettere questo amore aiutando chi ha bisogno”.