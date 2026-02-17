Cultura

Carnevale di Sciacca, martedì grasso con lo show di Peppe Nappa

Le sfilate proseguiranno venerdì 20, sabato 21, domenica 22, e poi sabato 28 febbraio e domenica 1° marzo.

Pubblicato 20 minuti fa
Da Redazione

Sciacca, con i protagonisti del suo storico Carnevale, celebra il martedì grasso con sfilate di gruppi mascherati e spettacoli in centro storico. 

La sfilata – rendono noto il sindaco Fabio Termine e l’assessore allo Spettacolo Francesco Dimino – prenderà il via oggi alle ore 18,30 da piazza Friscia, aperta dal gruppo in costume dell’associazione che ha realizzato il carro del Peppe Nappa e a seguire i gruppi delle altre sette associazioni partecipanti all’edizione 2026 del Carnevale di Sciacca. I gruppi scenderanno per Corso Vittorio Emanuele per poi entrare in piazza Angelo Scandaliato ed esibirsi sul palco già montato davanti alla villetta del “Belvedere Salvatore Cantone”.  

A seguire lo show musicale con il concerto del musicista, compositore e cantante Nanà, che chiuderà una serata in un clima di coinvolgimento e di festa e in preparazione dei cinque appuntamenti con la nuova edizione dello storico Carnevale di Sciacca. 

Nel frattempo in piazza La Rosa, nel quartiere Perriera, proseguono le operazioni di montaggio dei carri allegorici che sfileranno lungo la via Allende a partire da questo fine settimana. Lo storico e atteso evento si terrà venerdì 20, sabato 21, domenica 22, e poi sabato 28 febbraio e domenica 1° marzo.

