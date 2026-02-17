Ottavi di Coppa Italia di Eccellenza: mercoledì al “Gurrera” Sciacca-Città di Luzzi

L’Unitas Sciacca torna in campo per la gara di ritorno degli ottavi di finale della Coppa Italia di Eccellenza, in programma mercoledì 18 febbraio alle ore 15 allo stadio Gurrera, contro il Città di Luzzi (Cosenza). La sfida riparte dall’1-1 dell’andata, risultato che lascia aperto ogni scenario e alimenta la determinazione del gruppo neroverde. La squadra guidata da Totò Brucculeri ha preparato con grande attenzione questo appuntamento, consapevole dell’importanza della competizione e del valore di un passaggio del turno che darebbe continuità ai risultati brillanti ottenuti nelle ultime due stagioni in Coppa. Archiviato il passo falso di domenica in campionato, un incidente di percorso che ha riguardato anche i calabresi, sconfitti nel loro girone, il gruppo ha ritrovato concentrazione e compattezza. L’obiettivo è proseguire il cammino nella fase nazionale della Coppa Italia e confermare la crescita tecnica e mentale mostrata negli ultimi mesi. “La squadra ci crede — sottolinea la società — sappiamo di avere le qualità per superare questo primo ostacolo e vogliamo dimostrarlo davanti al nostro pubblico. Servirà attenzione, carattere e il sostegno dei tifosi, che non ci hanno mai fatto mancare la loro vicinanza”.

L’Unitas Sciacca rivolge dunque un appello alla città e ai sostenitori neroverdi: riempire il Gurrera e spingere la squadra verso la qualificazione, trasformando il mercoledì pomeriggio in un nuovo momento di entusiasmo e appartenenza. Dirigerà il match il signor Giorgio Guarino di Avellino, coadiuvato dagli assistenti Marco Pedrinazzi di Legnano e Luca Zabinelli di Brescia. Quarto uomo Ciro Riglia di Ercolano