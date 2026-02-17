Sold out per il “Forza venite gente”: il musical su San Francesco acclamato al Palacongressi

Agrigento ha risposto con un calore travolgente al ritorno di “Forza Venite Gente”, trasformando la serata in un trionfo di emozioni e partecipazione. Lo spettacolo ha registrato untravolgente sold out, confermando come il musical dedicato alla vita di San Francesco d’Assisi continui a rappresentare un pilastro intramontabile del teatro musicale italiano, capace di unire generazioni diverse sotto il segno della fratellanza e della gioia.

Il pubblico agrigentino ha riempito ogni ordine di posto, accogliendo con lunghi applausi la narrazione che intreccia la profonda spiritualità del Poverello con la bonaria ironia di Pietro di Bernardone e del suo contraltare, la Cenciosa. L’energia sprigionata sul palco dal cast, unita alle coreografie dinamiche e alle storiche melodie che hanno fatto la storia del genere, ha creato un’atmosfera vibrante che è culminata in una standing ovation finale.

“E’ stata una serata straordinaria – commenta il direttore artistico della rassegna Riflessi Culturali Gaetano Aronica – non solo per il sold out, ma per l’atmosfera di festa che ha pervaso il Palacongressi. La risposta entusiasta del pubblico continua a premiare la scelta, fatta con il direttore del Parco Roberto Sciarratta, di puntare su produzioni di alta qualità e di grande impatto emotivo. Il tutto esaurito di Agrigento si inserisce tra l’altro in un tour che sta collezionando consensi in tutta Italia, ribadendo che, a distanza di decenni dal suo debutto, il messaggio di “Forza Venite Gente” è più attuale e necessario che mai. Ma non è finita qui: sabato 21 vi aspettiamo per uno spettacolo frizzante e impegnato al tempo stesso, cioè “L’inferiorità mentale della donna”, interpretato da una straordinaria Veronica Pivetti”.