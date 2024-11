Cinema, l’annuncio di Michele Placido: “Presto un film sul giudice Livatino”

“Il prossimo anno ci sara’ un nuovo progetto su Rosario Livatino, staremo un anno qui a partire dal prossimo mese di aprile”: il regista e attore pugliese Michele Placido, ad Agrigento per l’anteprima regionale di “Eterno visionario”, il film sulla vita privata di Luigi Pirandello, ha annunciato che presto lavorera’ alla realizzazione di una pellicola sul magistrato di Canicatti’, il primo della storia della chiesa a diventare beato.

Placido ha anticipato che, con molta probabilita’, entro il prossimo mese di dicembre si avvieranno i provini per il cast del nuovo film che reclutera’ attori e comparse del posto. “Io sono nato culturalmente pirandelliano, qui ad Agrigento c’e’ un amore speciale per me e io lo ricambio con tanto affetto perche’ e’ la zona della Sicilia che amo di piu'”, ha aggiunto l’artista.