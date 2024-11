“Come vincere dopo 28 bocciature”, Giuseppe Pullara presenta il libro “Polvere di gesso”

All’interno del progetto “Incontro con l’autore”, venerdì prossimo, 15 novembre, gli studenti del Liceo Statale “M.L.King” di Favara, diretto da Mirella Vella, incontreranno Giuseppe Pullara, autore del libro “Polvere di gesso (come vincere dopo 28 bocciature)”.

Un appuntamento particolare perché il quasi quasi quasi professore, come ama definirsi Pullara, è docente di matematica e fisica proprio al King: quelle mura, gli studenti e i docenti hanno dato un significativo apporto a “Polvere di gesso”. Ad aprire l’incontro, moderato dalla docente Arianna Vassallo, saranno i saluti del dirigente scolastico, Mirella Vella, e del sindaco di Favara, Antonio Palumbo. Previsti gli interventi di Antonella Gallo Carrabba, sociologa e coordinatrice del centro antiviolenza e antistalking “Telefono aiuto” di Agrigento, di don Marco Damanti, docente di religione e di Angelo Vita, pedagogista clinico.

Il libro è un vero e proprio elogio alla resilienza, alla perseveranza, al raggiungimento dei propri obiettivi; un percorso autobiografico in cui l’autore racconta, tra le tante cose, la sua esperienza universitaria che, nonostante 28 bocciature consecutive, non demorde e arriva al traguardo con la proclamazione di ingegnere aeronautico. L’autore di Polvere di gesso invita i ragazzi a non mollare mai, a raggiungere i propri sogni, ad acquisire una mentalità particolare, quella del guerriero.La scuola è il luogo dove i sogni iniziano a prendere forma, ma è anche il luogo dove, con impegno e determinazione, si può costruire il futuro.