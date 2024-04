“Cronache Dal Gineceo. Storie Di Donne Indimenticabili”, al Palacongressi il Corso di Formazione per i Docenti

Torna il Corso di Formazione per i Docenti – anno scolastico 2023-2024. Prenderà il via mercoledì, 10 aprile, al Palacongressi del Villaggio Mosè, il Corso di Formazione per i Docenti, organizzato dal Parco Archeologico e Paesaggistico della Valle dei Templi. Sette gli incontri nel corso dei quali verranno studiate e messe in risalto le figure femminili dell’antichità. Alle attività teoriche si aggiungeranno due visite nei siti archeologici e culturali gestiti dal Parco, i musei Griffo di Agrigento e Palazzo Panitteri di Sambuca, per conoscere da vicino e toccare con mano le figure femminili protagoniste della storia antica. In cattedra si avvicenderanno docenti, ricercatori, studiosi ed esperti. Il Corso,dal titolo “Cronache Dal Gineceo. Storie Di Donne Indimenticabili”, rappresenta un appuntamento molto atteso e sempre più partecipato. Un momento di formazione e di crescita culturale sociale.

“Abbiamo scelto il luogo simbolico del gineceo – afferma il Direttore del Parco Valle dei Templi, Roberto Sciarratta – per raccontare le dee e le donnedell’antichità, dalla vita quotidiana delle madri ai grandi amori delle eroine del mito. Parleremo anche delle fanciulle recluse negli istituti di Girgenti e visiteremo due Musei del nostro Parco, ad Agrigento e a Sambuca di Sicilia, per dare un volto a queste figure indimenticabili”. La partecipazione al corso è gratuita ed è aperta a tutti gli interessati, anche non docenti. Gli incontri potranno essere seguiti pure a distanza, poiché verranno trasmessi in diretta sulla pagina Facebook del Parco Archeologico e Paesaggistico della Valle dei Templi.

Ecco il programma dettagliato delle attività:

Mercoledì 10 aprile -Palacongressi, ore 15.30“Il mondo delle donne nelle immagini Magno greche”Angela Pontrandolfo, Università Di Salerno.

Mercoledì 17 aprile -Palacongressi, ore 15.30“ Pazze del Dio: le Menadi e le Tarantolate”Giuseppe Lepore, Università Di Bologna .

Lunedì 22 aprile Palacongressi, ore 15.30“Vita nei reclusori femminili di Girgenti nel XVIII Secolo”Francesca Patti, Ricercatrice.

Mercoledì 8 maggio- Palacongressi, ore 15.30“Gli amori maledetti delle figlie del Sole”Francesca Ghedini e Monica Salvadori, Università Di Padova.

Lunedì 13 maggio- Palacongressi, ore 15.30“Non solo fuso e telaio: piccole storie diimprenditoria femminile nel mondo antico”Claudia Lambrugo, Università Di Milano.

Lunedì 20 maggio-Museo di Agrigento Ore 15.30“Dee e donne ad Akragas”Donatella Mangione, Parco Valle Dei TempliVisita al Museo Archeologico di Agrigento.

Venerdì 24 maggio- Sambuca di Sicilia Ore 15.30 Il Corredo della Tomba della ReginaVisita al Museo di Palazzo Panitteri di Sambuca di Sicilia.