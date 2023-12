Delia, notte dell’Epifania in piazza con Lello Analfino

A Delia, l’Amministrazione Bancheri colpisce organizzando una festa in Piazza, “free entry”, il 5

gennaio 2024, la notte dell’Epifania. Evento mai organizzato in precedenza a Delia, che catalizzerà

l’attenzione di molti, grazie al concerto di Lello Analfino (ex cantante dei Tinturia) che avrà inizio

alle 22:00. Un altro, dei tanti obbiettivi del programma elettorale, raggiunto in pochi mesi di

mandato dall’Amministrazione di Delia che fa ancora una volta goal.

Una serata, questa, che vedrà la compartecipazione della Regione Siciliana tramite il patrocinio

oneroso dell’Assessorato al Turismo, Sport e Spettacolo nonchè il contributo dell’Srr e che di fatto

non graverà economicamente sul Comune di Delia.

Il sindaco Bancheri ha detto: “Dopo la sagra della cuddrireddra a inizio settembre e il concerto di

Povia a ottobre, abbiamo organizzato un altro grande evento unico nel suo genere per il paese di

Delia. Questa serata, dopo le precedenti durante l’estate, rappresenta per Delia un ulteriore

momento di aggregazione ed ennesima occasione di divertimento e di arricchimento per il

nostro paese, che, grazie all’Amministrazione Comunale, dà grande prova di dimestichezza

nell’organizzazione di eventi che possano accogliere un numeroso pubblico, deliano e non. Noi

siamo pronti e aspettiamo una massiccia partecipazione dei deliani così come dei cittadini dei

paesi limitrofi”.