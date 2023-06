“Dot Festival”, arti visive e performative al palazzo Cafisi di Favara

Torna a Favara, nella suggestiva cornice del Palazzo Cafisi, il DOT (dentro_oltre_trasversale) Festival. L’evento, giunto alla sua seconda edizione, è organizzato dall’associazione di promozione sociale YARD44, e si terrà a luglio dal 26/07/2023 al 29/07/2023. Mostre, installazioni site-specific, performance saranno parte della già ricca programmazione estiva dell’associazione, con un focus sulle arti e sui linguaggi contemporanei. L’evento è stato organizzato in partnership con il Garage Arts Platform di Enna, una piattaforma dedicata alla produzione artistica e alla ricerca culturale, attiva nell’organizzazione di iniziative in spazi pubblici e privati.

DOT Festival è concepito come momento di rigenerazione urbana, in linea con i valori di YARD44. Avvalendosi di un approccio multidisciplinare, il Festival coinvolgerà artisti e artiste siciliane, selezionate con l’obiettivo di sostenere la proposta creativa locale più interessante e avanzata. Esposizioni di opere differenti per tecniche e stili, spettacoli dal vivo, talk e altri eventi animeranno le giornate del Festival, offrendo a fruitori e fruitrici la possibilità di confrontarsi con esperienze diverse e inconsuete. Ulteriori spazi saranno messi a disposizione dell’utenza, per favorire momenti di convivialità e scambio.

Attraverso iniziative come DOT Festival, YARD44 promuove e diffonde il proprio impegno a favore della crescita culturale del territorio. Il Palazzo Cafisi, sede dell’associazione, già dimora nobiliare ed ex-fabbrica di falci nel centro storico di Favara, diverrà luogo di una ricerca incentrata sul rapporto tra il tessuto urbano pre-esistente e i nuovi codici artistici, secondo una formula che ha riscosso significativo successo già nella scorsa edizione del Festival.

La direzione del collettivo YARD44 chiarisce in questi termini le ragioni di DOT Festival: «L’evento è l’esito dell’impegno sinergico di giovani attivisti/e ed esteti/e. Il suo obiettivo è quello di incentivare il progresso sociale e artistico del territorio, valorizzandone le specificità e proponendo una possibile linea di sviluppo creativo. Per questo motivo è fondamentale dare spazio a giovani promettenti, scelti sulla base di una direzione artistica accurata, coerente e di carattere underground».

YARD44 è un’associazione artistico-culturale senza fini di lucro che opera, a Favara (AG) dal 2018. Dopo un’iniziale attività nel cortile Dulcetta, il collettivo ha spostato la propria sede nel Palazzo Cafisi, sempre nel cuore di Favara. Numerose le iniziative volte a valorizzare il territorio, mediante pratiche culturali incentrate sulle arti visive e performative.

Il Garage Arts Platform è un’associazione culturale e spazio artistico indipendente fondato a Enna, Sicilia, nel 2018 da Claudio Renna (artista, curatore), Mario Margani (autore, curatore, artista) e Lisa Bjelogrlic (attivista per i diritti umani e avvocato). Il Garage Arts Platform punta a diffondere un approccio interdisciplinare e aperto riguardo agli spazi pubblici e al patrimonio storico, archeologico e naturalistico.