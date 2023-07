Estate a Sciacca, pronto il calendario: ecco tutti gli eventi

Musica, teatro, cinema, arte, letteratura, danza, sport, animazioni, valorizzazione delle tipicità di Sciacca, con eventi in più luoghi e fino all’1 ottobre. Questo e altro nel cartellone dell’Estate Saccense 2023 messo a punto dall’Amministrazione comunale.

“Un cartellone – dichiarano il sindaco Fabio Termine e l’assessore alla Cultura Salvatore Mannino – che riempie le giornate con eventi e iniziative per varie fasce di pubblico, dai bambini, ai giovani, agli adulti, per trascorrere un’estate di intrattenimento e arricchimento dentro il teatro dell’atrio inferiore del Comune di cui abbiamo ampliato la capienza fino a 600 posti, nella Via Roma, in piazza Scandaliato, in piazza Saverio Friscia, a San Michele e in tanti altri siti della città”.

Si va dal Green Valley Pop Fest al Bilboa Vertical Summer Tour di Radio Dejay, ad Azzurro Food; dagli appuntamenti con il teatro di Gianfranco Jannuzzo, Alfonso Veneroso, Marco Savatteri, alla comicità di Manlio Dovì, Castiglia, Manera, Pandolfo, Feo, Chiara Ancito, alle rappresentazioni di compagnie teatrali siciliane in atrio; dalla celebrazione dei cento anni dell’Aeronautica militare italiana con la presenza a Sciacca del 37° Stormo di Trapani Birgi alla festa della ceramica di Sciacca a quella dei dolci tipici siciliani e alle prelibatezze del mare di Azzurro food; dalle rassegne di libri allo Sciacca Film Fest; dalla musica leggera a quella concertistica; e diversi appuntamenti per bambini: Sciacca comics, spettacoli di magia e di fiaba; animazioni musicali e artistiche in centro storico, manifestazioni sportive e di danza, momenti di solidarietà, il 15 agosto con lo spettacolo musicale degli Ottoni Animati. E tanto altro ancora.

Ecco di seguito il programma dettagliato.

19 luglio – presentazione del Libro “Il Carrubbo e L’uomo” ore 19 – atrio superiore;

20 Luglio – “David Kosta” spettacolo di Magia ed Illusionismo – ore 19:30 – atrio superiore;

21 luglio – VII Rassegna Concertistica “Note di Volta” – “Giuseppe Oliveri & Mariory Quartet concerto Jazz” – ore 21 – Chiesa della Raccomandata;

21 luglio – “Free spirit quartet – Flora Faja” a cura della Aps Grotte del Caricatore – ore 21 presso le grotte del caricatore;

22 Luglio – “Green Valley Pop Fest” ore 18 in Piazza Angelo Scandaliato;

23 Luglio – “Green Valley Pop Fest” ore 18 in Piazza Angelo Scandaliato;

25 luglio – “Cantu e Cuntu” – gruppo folk – dalle ore 21 spettacolo itinerante lungo le vie del centro storico;

25 luglio – Presentazione del Libro di Carmelo Sardo “Dove non Batte il Sole” – ore 19 – atrio superiore;

25 luglio – Frammenti d’Arte 23 “Ermanno Nuzzo: un tocco di Brasile” – ore 21 in Vicolo de Stefani;

27 Luglio – “Voci d’Autore – Ernesto Marciante” – spettacolo musicale – ore 21 – atrio inferiore;

28 luglio – Spettacolo di Danza della “ASD Manuela Dance Academy” – ore 21 – atrio inferiore;

28 luglio – Frammenti d’Arte 23 “Antonino Baldassano un mondo a 6 corde” – ore 21 in Vicolo de Stefani;

28 luglio – “American Songrook – Antonella Parnasso” a cura della Aps Grotte del Caricatore – ore 21 presso le grotte del caricatore;

29 luglio – “Letterando off – la lunga estate – Stefania Crepando” – ore 21 presso il giardino Scandaglia;

29 luglio – “Achille ed Ettore la morte dell’eroe” di Alfonso Veneroso – spettacolo teatrale – ore 21 – atrio inferiore;

30 luglio – “Achille ed Ettore la morte dell’eroe” di Alfonso Veneroso – spettacolo teatrale – ore 21 – atrio inferiore;

30 luglio – “Libri sotto le stelle 2023 – Se esiste un perdono” di Fabiano Massimi” a cura della Mondadori Bookstore – ore 21 presso la Lega navale;

31 luglio – Quartetto Montalbano “Non solo Queen” a cura del Club Inner Wheel Città di Sciacca – ore 21 – atrio inferiore;

31 luglio – “Letterando off – la lunga estate – Fabio Genovesi” – ore 20:30 alla badia grande;

31 Luglio – “Flashbook – letture a ciel sereno” – ore 19:30 – atrio superiore;

1 agosto – “David Kosta” spettacolo di Magia ed Illusionismo – ore 19:30 in Via Roma;

2 agosto – “Saggio School of Rock Sciacca” – ore 21 – atrio inferiore;

3 agosto – “Saggio School of Rock Sciacca” – ore 21 – atrio inferiore;

3 agosto – Frammenti d’Arte 23 “In questa grande Epoca di Giovanni Volpe” – ore 21 in Vicolo de Stefani;

3 agosto – “Letterando off – la lunga estate – “Lorenzo Tondo e Alessio Mamo” – ore 20:30 – badia grande;

3 agosto – “Chiamatemi Ferdinandea – Phantom Island” a cura dell’associazione culturale Sipario 4 – ore 21.15 – spiaggia contrada Muciare;

4 agosto – “Chiamatemi Ferdinandea – Phantom Island” a cura dell’associazione culturale Sipario 4 – ore 21.15 – spiaggia contrada Muciare;

4 agosto – In occasione del centenario della Costituzione dell’Aeronautica Militare, presenza a Sciacca del 37° Stormo di Trapani Birgi.

Alle ore 9:30, alla presenza delle autorità, deposizione della corona commemorativa presso il baglio Planeta, contrada Scunchipani, sede del Comando dell’aeroporto di Sciacca.

Alle ore 11:30, deposizione corona nel cippo commemorativo del Magg.Giuseppe Palminteri, sito nella villetta San Domenico di Sciacca – Piazza Angelo Scandaliato, con sorvolo, sul cielo di Sciacca, di Eurofighter del 37° Stormo di Trapani Birgi.

Alle 20:00, nell’atrio superiore del Comune, alla presenza del Comandante del 37° Stormo, Col.Pil.Daniele Donati, presentazione del libro del Dott. Nicola Virgilio, 1000 SCATTI DI GUERRA – Sciacca 1940-43 – L’Aeroporto Fantasma, sulla storia dell’aeroporto saccense e sul periodo bellico nella nostra città. Seguirà mostra fotografica dell’autore sull’argomento.

4 agosto – “Latin Streets – Chiara Navarra quartet” a cura della Aps Grotte del Caricatore – ore 21 presso le grotte del caricatore;

5 agosto – “Recital” di Gianfranco Iannuzzo – ore 21 – spettacolo teatrale – atrio inferiore;

5 agosto – “Chiamatemi Ferdinandea – Phantom Island” a cura dell’associazione culturale Sipario 4 – ore 21.15 – spiaggia contrada Muciare;

5 agosto – “Ritrovarsi Festival d’Arte Contemporanea” – dalle ore 19 alle 21 nel quartiere di San Leonardo;

6 agosto – “Ritrovarsi Festival d’Arte Contemporanea” – dalle ore 19 alle ore 21 nel quartiere di San Leonardo;

6 Agosto – “Creazioni sotto le stelle al Circo” – ore 21 – atrio Inferiore;

6 agosto – “Libri sotto le stelle 2023 – “Il sorriso di Caterina di Carlo Vecce” a cura della Mondadori Bookstore – ore 21 presso la Lega navale;

6 agosto – “Chiamatemi Ferdinandea – Phantom Island” a cura dell’associazione culturale Sipario 4 – ore 21.15 – spiaggia contrada Muciare;

7 Agosto – “Rappresentazione Per Virtù dello Spirito Santo” a cura dell’associazione Scialò – ore 21 nell’Atrio Inferiore;

8 Agosto – “Rappresentazione Per Virtù dello Spirito Santo” – a cura dell’associazione Scialò – ore 21 nell’Atrio Inferiore;

9 agosto – “Vocalmente” SEI OTTAVI – ore 21 – spettacolo musicale – atrio inferiore;

10 agosto “Cantu e Cuntu” – gruppo folk – dalle ore 21 spettacolo itinerante lungo le vie del centro storico;

10 agosto – “Ma che bella giornata” di Serenella Bianchini a cura dell’associazione culturale Ad maiora – ore 21 – spettacolo teatrale – atrio inferiore;

11 agosto – Frammenti d’Arte 23 “Nadur… un suono da raccontare” – ore 21 in Vicolo de Stefani;

11 agosto – Antiche serenate notturne Animazione musicale – ore 21 – spettacolo itinerante lungo le vie del centro storico;

11 agosto – “Destination Moon – Ginevra Stracci quintet” a cura della Aps Grotte del Caricatore – ore 21 presso le grotte del caricatore;

11 agosto – “Beppe Castiglia” a cura di Quinta Essenza – ore 21 – spettacolo di cabaret – atrio inferiore;

12 agosto – “Ritrovarsi Festival d’Arte Contemporanea” – dalle ore 19 alle ore 21 nel quartiere di San Leonardo;

12 agosto – Neri a metà “Spettacolo in ricordo di Pino Daniele” – ore 21 – spettacolo musicale – Piazza Angelo Scandaliato;

13 agosto – “Ritrovarsi Festival d’Arte Contemporanea” – dalle ore 19 alle ore 21 nel quartiere di San Leonardo;

13 agosto – “Mess Around band” – ore 21 – spettacolo musicale – Piazza Angelo Scandaliato;

14 agosto – “Yasmin Brother” – ore 21 – spettacolo musicale – Piazza Angelo Scandaliato;

15 agosto – “Ottoni Animati” – ore 21 – spettacolo musicale – Piazza Angelo Scandaliato;

15 agosto – “Bilboa Vertical Summer Tour 2023 – Radio DEEJAY” – dalle ore 10:00 alle ore 18:00 – spiaggia di contrada Foggia;

16 agosto – “Bilboa Vertical Summer Tour 2023 – Radio DEEJAY” – dalle ore 10:00 alle ore 18:00 – spiaggia di contrada Foggia;

16 agosto – “Mediterraneo Poetry Slam” a cura del Gac – FlaG – alle ore 21 – atrio superiore;

17 agosto – Antiche serenate notturne Animazione musicale – dalle ore 21 spettacolo itinerante lungo le vie del centro storico;

17 agosto – “Le Corde dell’Anima” con Osvaldo Lo Jacono – Neja – Antonio Saladino – ore 21 – spettacolo musicale – atrio inferiore;

18 agosto – Frammenti d’Arte 23 “Urso & Bonafede feat. Rosa Bonanno/danza contemporanea “8 variations on mainland” – ore 21 in Vicolo de Stefani;

18 agosto – “Lentamente – Simona Trentacoste quintet” a cura della Aps Grotte del Caricatore – ore 21 presso le grotte del caricatore;

18 agosto – “Sciacca Ceramica d’autore” – lungo le vie del centro storico;

19 agosto – “Sciacca Ceramica d’autore” – lungo le vie del centro storico;

19 agosto – “Libri sotto le stelle 2023 – Io sono l’uomo nero di Ilaria Amenta” a cura della Mondadori Bookstore – ore 21 presso la Lega navale;

19 agosto – “Ritrovarsi Festival d’Arte Contemporanea” – dalle ore 19 alle ore 21 nel quartiere di San Leonardo;

20 agosto – “Ritrovarsi Festival d’Arte Contemporanea” – dalle ore 19 alle ore 21 nel quartiere di San Leonardo;

20 agosto – “La Notte Bianca in Musica” a cura dei Clubs Service di Sciacca – ore 21 nell’atrio inferiore;

20 agosto – “Sciacca Ceramica d’autore” – lungo le vie del centro storico;

21 agosto – “Manlio Dovì” – ore 21 – spettacolo di cabaret – atrio inferiore;

21 agosto – “David Kosta” spettacolo di Magia ed Illusionismo – ore 19:30 in Piazza Saverio Friscia;

22 agosto – Spettacolo comico con Chiara Anicito in “Cammela e il gruppo delle mamme” – ore 21 – atrio inferiore;

23 agosto – “La Morsa” di Luigi Piandello a cura della Coop. Teatro Europa – ore 21 – spettacolo teatrale – atrio inferiore;

24 agosto – “Nella magia delle fiabe” di Marco Savatteri – ore 21 – spettacolo teatrale – atrio inferiore;

25 Agosto – Aerobic Competition” – ore 21:30 nell’atrio inferiore;

25 agosto – “Italian experience – Chiara Minaldi Trio” a cura della Aps Grotte del Caricatore – ore 21 presso le grotte del caricatore;

26 Agosto – Aerobic Competition” – ore 21:30 -atrio inferiore;

26 agosto – “Ritrovarsi Festival d’Arte Contemporanea” – dalle ore 19 alle ore 21 nel quartiere di San Leonardo;

27 agosto – “Ritrovarsi Festival d’Arte Contemporanea” – dalle ore 19 alle ore 21 nel quartiere di San Leonardo;

27 agosto – “Chi si Salva è perduto” con Pandolfo – Manera e Feo – ore 21 – commedia comica – atrio inferiore;

28 agosto – “Memorial Perrone” – dalle ore 18 alle ore 24 in Piazza Angelo Scandaliato;

28 agosto – “Cantu e Cuntu” – gruppo folk – dalle ore 21 spettacolo itinerante lungo le vie del centro storico;

28 agosto – “ 7° Festa della Solidarietà” a cura della Chiesa di Santa Caterina – ore 21 – atrio inferiore;

29 agosto – “Cantu e Cuntu” – gruppo folk – dalle ore 21 spettacolo itinerante lungo le vie del centro storico;

29 agosto – “Memorial Perrone” – dalle ore 18 alle ore 24 in Piazza Angelo Scandaliato;

30 agosto – “Un’orchestra a sei corde – Francesco Buzzurro in concerto feat Daria Biancardi” – ore 21 – spettacolo musicale – atrio inferiore

30 agosto – Antiche serenate notturne Animazione musicale – dalle ore 21 spettacolo itinerante lungo le vie del centro storico;

30 agosto – Frammenti d’Arte 23 “Arabella rustico Trio” – ore 21 in Vicolo de Stefani;

31 agosto – Azzurro Food – lungo le vie del centro storico;

1 settembre – Azzurro Food – lungo le vie del centro storico;

2 settembre – Azzurro Food – lungo le vie del centro storico;

3 settembre – Azzurro Food – lungo le vie del centro storico;

3 settembre – “Libri sotto le stelle 2023 – “Vieni tu giorno nella notte di Cinzia Leone” a cura della Mondadori Bookstore – ore 21 presso la Lega navale;

4 settembre – “Il principe Ranocchio” con Vito Bartucca e Salvatore Calatabiano – ore 19 – spettacolo teatrale per bimbi e famiglie – atrio superiore;

5 settembre – “Artemide e Apollo. I gemelli sole e luna” Vito Bartucca e Salvatore Calatabiano – ore 19 – spettacolo teatrale per bimbi e famiglie – atrio superiore;

6 settembre – Frammenti d’Arte 23 “Al SAQQAH Group” – ore 21 in Vicolo de Stefani;

7 settembre – “Letterando off – la lunga estate – “Roberto Alaimo” – ore 20:30 alla badia grande;

7 settembre – “Caravaggio – La Fuga” di Marco Savatteri – ore 21 – spettacolo teatrale – atrio inferiore;

7 settembre – “Ensemble di Sassofoni del Conservatorio di Caltanissetta in collaborazione con l’accademia internazionale del Sassofono diretto dal M° Alba con la partecipazione del M° Francesco Martinez docente del Conservatorio superiore di Madrid” – ore 21 – spettacolo musicale – chiesa della raccomandata;

8 settembre – Frammenti d’Arte 23 “Sul Fantastico… nel centenario della nascita di Italo Calvino” – ore 21 in Vicolo de Stefani;

8 settembre – “Joe petrosino e il delitto del barile” a cura dell’Associazione Culturale “Nuova Palermo” – ore 21 – spettacolo teatrale – atrio inferiore.

9 settembre – Frammenti d’Arte 23 “W.A.M. … Ironia della morte” – ore 21 in Vicolo de Stefani;

9 settembre – “Sciacca Comics 2023 – IV edizione” – dalle ore 16 alle ore 24 alla badia grande;

10 settembre – “Sciacca Comics 2023 – IV edizione” – dalle ore 16 alle ore 24 alla badia grande;

10 settembre – “Motori Vintage sotto le stelle” ore 21 – atrio inferiore;

10 settembre – “7° Caccia al Tesoro fotografica Life” – ore 17:30 – atrio superiore;

10 settembre – “Libri sotto le stelle 2023 – “Colpo grosso ai frigoriferi milanesi di Francesco Recami” a cura della Mondadori Bookstore – ore 21 presso la Lega navale;

10 settembre – VII Rassegna Concertistica “Note di Volta” – “Castelli di Sicilia – Trio Castrum” – ore 21 – Chiesa della Raccomandata;

11 settembre – “Il battesimo della sella” a cura della ASD la Criniera dalle ore 18:30 – la villa comunale;

12 settembre – “Un divano per Amico” cabaret con Antonio Pandolfo – ore 21 – atrio inferiore;

13 settembre – “Soltanto io, Elena” a cura dell’associazione La Danza – ore 21 – spettacolo teatrale – atrio inferiore;

14 settembre – Sciacca Film Fest;

15 settembre – Sciacca Film Fest;

16 settembre – Sciacca Film Fest;

17 settembre – Sciacca film Fest;

17 settembre – “Libri sotto le stelle 2023 – “Ti uccido per gioco di Gian Mauro Costa” a cura della Mondadori Bookstore – ore 21 presso l’atrio superiore;

17 settembre – Torneo Nazionale Maschile “Città di Sciacca” singolare maschile – 4° Memorial “ Giovanni Farinella” – presso l’impianto comunale di tennis di c.da Perriera;

21 settembre – “Flashbook – letture a ciel sereno” – ore 19:30 – villa comunale;

22 settembre – “Anime Nude” a cura dell’Associazione “Cinemicron” – ore 21 – spettacolo teatrale – atrio inferiore;

23 settembre – “Total Praise” a cura dell’associazione “Musica Cultura Immagine” – ore 21 – spettacolo musicale – atrio inferiore;

29 settembre – “Ducizza – Festival dei dolci tipici” nel quartiere di San Michele;

30 settembre – “Ducizza – Festival dei dolci tipici” nel quartiere di San Michele;

1 ottobre – “Ducizza – Festival dei dolci tipici” nel quartiere di San Michele.