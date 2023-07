Favara, tutto pronto per il “Premio Donna Coraggio”

E’ in fermento la macchina organizzativa del “Premio donna Coraggio” l’iniziativa davvero unica nel suo genere, giunta alla sua seconda edizione e organizzata dal Cif N.D. Maria Ghibellini Turco di Favara, la cui Presidente è Antonella Morreale, con il patrocinio del Comune di Favara e del Lions Club Agrigento Valle dei Templi Presidente Gioacchino Cimino.

La giuria composta da personalità impegnate nel sociale, nella letteratura e nell’arte, ha già designato i nomi che, al momento, non sono ancora stati resi noti.

L’evento è in programma il prossimo 21 luglio con inizio alle ore 20.30 e si terrà nella centralissima Piazza dei Vespri a Favara, proprio sul sagrato della Chiesa Madre