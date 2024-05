Rimprovera coppia che aveva parcheggiato in doppia fila, autista preso a manganellate 

L’autista di un pullman extraurbano è stato aggredito e colpito alla testa da una coppia al culmine di una lite avvenuta per una sosta selvaggia. È successo in via Imera, nel centro di Agrigento.

Il conducente del bus, un cinquantenne empedoclino, ha riportato un trauma cranico ed è stato soccorso all’ospedale San Giovanni di Dio. La coppia di agrigentini – lui 43enne e lei 52enne – è stata bloccata e denunciata dai carabinieri. Devono rispondere delle ipotesi di reato di porto abusivo di armi, interruzione di pubblico servizio e lesioni personali.

La lite, sfociata in aggressione, sarebbe avvenuta per questioni legate alla viabilità. Secondo quanto ricostruito, l’autista avrebbe “invitato” la coppia a spostare l’automobile in doppia fila che ostruiva il passaggio dell’autobus. La risposta dei due agrigentini è stata quella di prendere un manganello dal cofano del veicolo e colpire alla testa il conducente del pullman.