Festeggiamenti Madonna della Catena, al via al Sitafest a Villaseta

Iniziano oggi i festeggiamenti collaterali in occasione dei festeggiamenti in onore della Madonna della Catena a Villaseta (Ag) con le le iniziative del “Sitafest #quartierinfesta” giunta alla 3^ edizione.

La serata inaugurale offre una commedia brillante intitolata “La fortuna con la effe maiuscola”, presentata dalla compagnia teatrale “Le Beatitudini”. L’evento promette risate e divertimento per tutti i presenti.

Le celebrazioni continuano domani, 7 settembre, con una serata di musica eccezionale in piazza, organizzata dall’Accademia Palladium e le scuole di danza “Arabesque” e “Fantasy Dance Academy”. Sarà un’occasione per godere della bellezza e dell’arte della danza, portata in scena da giovanissimi talenti locali.

Nel frattempo, per gli amanti delle tradizioni e della buona cucina, è prevista una “salsicciata” a cura dai devoti portatori.

I festeggiamenti si protrarranno fino a domenica, 10 settembre, restate sintonizzati per ulteriori aggiornamenti.

L’iniziativa è resa possibile grazie alla sinergia e collaborazione tra la comunità dell’Unità pastorale Maria SS. della Carena in S. Croce e S. Lorenzo (Villaseta – Monserrato), l’associazione culturale “Quasillus”, sponsor privati, il patrocinio dell’Assessorato al turismo, sport e spettacolo della Regione Siciliana e il patrocinio gratuito del Comune di Agrigento.