Ficarra e Picone tornano su Netflix con “Incastrati 2”

Torna il 2 marzo su Netflix con la seconda e ultima stagione ‘Incastrati’, la serie che ha segnato l’esordio di Ficarra & Picone nel mondo della serialità. I nuovi episodi presentati oggi a Roma ritroveranno Salvo Ficarra e Valentino Picone sia dietro che davanti alla macchina da presa, in qualità di registi, sceneggiatori e attori.

Anche questa nuova stagione sarà sempre in bilico tra la comicità tipica di Ficarra&Picone e i codici canonici del genere thriller su cui è basata tutta la serie: siamo in Sicilia, i due sono in pericolo di vita, c’è un omicidio, un mafioso latitante e una lunga ricerca, a proposito dei riferimenti alla realtà e in particolare all’arresto di Matteo Messina Denaro ”esattamente come il nostro Padre Santissimo alla fine era in superficie, magari hanno visto la serie e poi lo hanno trovato” ironizza Valentino Picone ”scherzi a parte, era speranza di tutti che finisse questa latitanza. A noi con Incastrati piaceva trasmettere un messaggio molto importante soprattutto per i più giovani nati negli anni dopo le stragi: non dobbiamo dimenticare, mai”.

”Nella serie – prosegue Ficarra – ci sono due citazioni importanti in tal senso, una a Giovanni Falcone con la Quarto Savona 15 cioè la storica macchina della sua scorta concessa dalla Polizia di Stato che ringraziamo, e l’altra a Borsellino attraverso il monologo del procuratore Nicolosi (Leo Gullotta) tratto da vere parole del magistrato”. I due attori e registi non escludono altri progetti di serie tv in futuro: “Incastrati era un progetto che nasceva con due stagioni, sul nostro più che una terza stagione c’è la possibilità più di un progetto completamente nuovo”. Prodotta da Attilio De Razza per Tramp Limited, la seconda stagione in arrivo in 190 Paesi nel mondo mantiene la stessa squadra di scrittura della prima, oltre a Salvo Ficarra e Valentino Picone, Fabrizio Testini, Leonardo Fasoli, Maddalena Ravagli.

Nel cast anche Anna Favella (Ester), Marianna di Martino (Agata Scalia), Tony Sperandeo (Tonino Macaluso, detto ”Cosa Inutile”), Maurizio Marchetti (Portiere Martorana), Domenico Centamore (Don Lorenzo, detto ”Primo Sale”), Sergio Friscia (Sergione) e Mary Cipolla (Signora Antonietta), con la partecipazione di Leo Gullotta (Procuratore Nicolosi).