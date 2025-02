“Filippo Lentini – Il politico e lo sportivo”, venerdì presentazione del libro a Favara

Si terrà venerdì 21 febbraio alle 17 all’Alba Palace Hotel di Favara la presentazione del libro “Filippo Lentini – Il politico e lo sportivo” scritto da Biagio Lentini e Giuseppe Limblici. Dopo i saluti istituzionali del sindaco di Favara Antonio Palumbo e del presidente del Consiglio comunale Miriam Mignemi si registreranno gli interventi dell’imprenditore Luca Palumbo, del cardiologo Carmelo Vitello, dello storico Elio Sanfilippo, del già presidente della Corte d’Appello Salvatore Cardinale e del già parlamentare Angelo La Russa. Gli interventi musicali saranno di Floriana Pullara, Sara Chianetta e Cristina Schembri.

Il libro racconta la parabola politica di Filippo Lentini, già sindaco di Favara e per tre legislature deputato regionale.

“In un periodo storico dove la lotta per i diritti si scontra con le resistenze di un’epoca in cambiamento, Lentini è una figura chiave, simbolo di un impegno politico che sa di speranza e di lotta – dice la sinossi del libro -. Dalle pagine emergono non solo la forza e la determinazione di Lentini, ma anche le sfide, le speranze e i sogni di una Sicilia che, attraverso la sua storia, cerca una via verso il progresso e l’emancipazione. In un’epoca di profondi cambiamenti, la figura di Lentini si erge a monito e ispirazione: il cambiamento è possibile, la lotta vale la pena di essere combattuta. Questo libro è un tributo alla sua memoria, un invito a non dimenticare le lezioni del passato, per costruire un futuro di speranza”.