Forbes, c’è anche lo studio legale Arrabito-Cusumano tra le cento eccellenze italiane

Prestigioso riconoscimento per lo studio legale Arrabito-Cusumano, inserito nella speciale lista di Forbes tra le eccellenze in materia legale. Un grandissimo risultato che premia il lavoro degli avvocati agrigentini Andrea Arrabito Lilli Cusumano, marito e moglie. La classifica dell’autorevole rivista comprende 100 società e studi professionali del mondo legale e della consulenza, ordinate in cinque categorie. Lo studio Arrabito-Cusumano si è affermato negli anni grazie alla passione e alla dedizione dei suoi fondatori diventando un punto di riferimento per le più importanti imprese nel panorama nazionale.

“Io e Andrea vogliamo ringraziare tutti i nostri collaboratori e membri dello staff – dice su Facebook l’avvocato Lilli Cusumano – Ciascuna risorsa del nostro Studio ha contribuito a rendere possibile questo risultato. Sappiamo bene che i grandi risultati si raggiungono solo con il lavoro di squadra. Ognuno di voi mette passione, impegno e professionalità in tutto ciò che fa, giorno dopo giorno. E sappiamo che nessuno può farcela da solo: ogni persona nel nostro Studio è un tassello fondamentale di una grande macchina che, solo grazie all’apporto di tutti, funziona al meglio e punta all’eccellenza. La nostra forza risiede nei valori che condividiamo e che ci guidano in ogni sfida: competenza, professionalità, serietà, trasparenza, onestà, confronto, collaborazione e rispetto. Questi principi non sono solo parole scritte sul nostro sito o sulle brochure, ma convinzioni profonde che vivono nel lavoro quotidiano di ciascuno di noi. È grazie a questi valori, rappresentati da ogni membro del team, che abbiamo costruito un ambiente di lavoro solido e coeso, capace di raggiungere traguardi ambiziosi come questo riconoscimento. Questo risultato dimostra che quando talento e dedizione si uniscono a valori condivisi, non esistono obiettivi impossibili. Siamo fieri del cammino fatto insieme. Ogni successo che celebriamo oggi è frutto della cooperazione sincera e del confronto costruttivo tra colleghi, della voglia di migliorarci continuamente insieme. Come soci fondatori, abbiamo l’onore di guidare una squadra straordinaria: professionisti e professioniste che ogni giorno fanno la differenza con il loro lavoro e la loro passione. Continueremo a crescere e a puntare sempre più in alto, forti di questa consapevolezza: l’unione e la condivisione ci rendono invincibili. Un sentito grazie a tutto il team. Insieme, siamo eccellenza.”