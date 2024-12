“Germania pallida madre”, al via rassegna cinematografica a “Le Fabbriche”

“Germania pallida madre. Il cinema tedesco degli anni Settanta” è una rassegna cinematografica di tre appuntamenti, ogni martedì alle ore 18:00 dal 3 dicembre al 17 dicembre, curata da Beniamino Biondi. Il cinema tedesco degli anni Settanta nasce da un vero e proprio movimento che ha rappresentato una rivoluzione espressiva con uno sguardo intrigante e libero, favorendo la carriera di alcuni cineasti di enorme talento con film anticonformisti che hanno seguito nuovi percorsi narrativi ed estetici.

Primo film in programma “Il mercante delle quattro stagioni” (1971) diretto da Rainer Werner Fassbinder. Hans ha tutte le caratteristiche del perdente patentato: ha una madre che lo affligge e lo ritiene un buono a nulla, e una moglie che non gli è fedele. Si strugge nella ricerca fuori tempo massimo di un amore impossibile, e cerca rifugio nella consolazione dell’alcol, ma la strada verso l’autodistruzione è ormai imboccata. Lo sguardo di Fassbinder sonda l’esistenza repressa di un uomo del popolo, un semplice fruttivendolo, fallimentare come tanti altri, le cui ambizioni di rivalsa lo conducono a tonfi personali e vessazioni ancora più crudeli delle precedenti. Il disincanto e il crudo pessimismo del geniale regista tedesco diventano in questo caso puro nichilismo, che trova la sua massima catarsi solo e soltanto nell’annullamento di sé, liberando una scomoda verità ai propri aguzzini (la madre, la moglie) nel modo più plateale e privo di compromessi possibile.

Informazioni e prenotazioni: 0922.611129 (tel) – 3281828905 (whatsapp). Appuntamento martedì 3 dicembre alle ore 18:00 a Le Fabbriche (Via San Francesco, 1) di Agrigento. Ingresso 5 euro.