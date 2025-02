Gianluca Vacchi per la prima volta ad Agrigento, sabato ospite al Koveed 

Il Koveed, discoteca agrigentina divenuta ormai un punto di riferimento nella movida siciliana, si appresta ad ospitare una vera e propria star dell’intrattenimento. Sabato 9 febbraio, per la prima volta ad Agrigento, arriva Gianluca Vacchi. Nato uomo d’affari, imprenditore di successo, Vacchi è uno degli italiani più famosi al mondo.

Per diversi anni è stata la star nostrana più seguita sui social con milioni di follower. Nel 2016 il suo approdo nel mondo della musica con con il singolo “Love” che diventa in breve tempo un vero e proprio tormentone planetario. Vacchi oggi è resident all’Amnesia di Ibiza, a Las Vegas ed è ormai una presenza fissa al “Tomorrowland”. Ad aprire la serata saranno Jody Corbo, The Aunt (La zia) e Marco Catalano. A precedere Vacchi in consolle sarà Thorn.