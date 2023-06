Giornate Europee dell’Archeologia, laboratorio alla Villa Romana di Durrueli

Alla scoperta del nostro patrimonio archeologico: in occasione delle Giornate Europee dell’Archeologia, il Parco Archeologico e Paesaggistico della Valle dei Templi di Agrigento propone un’attività gratuita rivolta ai tra i 6 e i 10 anni. Quando si parla di archeologia, non si ha sempre una percezione chiara della figura dell’archeologo: la fruizione di contesti monumentali o di percorsi musealizzati e la possibilità di essere coinvolti in esperienze tematiche, restituiscono spesso una percezione ridimensionata delle competenze legate a questa figura.

Appuntamento sabato 17 giugno alle 10:30 presso la Villa Romana di Durrueli, località Punta Grande (via Nereo 21 Realmonte) per il laboratorio Percepire l’antico – Colori di pietra dalla villa marittima di pubblius anniu a cura di CoopCulture. In che modo l’archeologo si fa interprete del passato? Quali sono gli elementi che inducono un archeologo a interpretare la funzione degli ambienti di una domus romana e, addirittura, supporne la disposizione del mobilio al loro interno? Quali gli strumenti permettono di risalire al nome del proprietario? A queste domande cercheranno di rispondere i bambini guidati dagli operatori di CoopCulture: attraverso gli splendidi mosaici della Villa Romana di Punta Grande si interfacceranno con il sito archeologico e spiegheranno alcune tematiche relative allo studio degli apparati decorativi e alla funzione degli ambienti.

Sarà questo lo spirito che animerà l’attività prevista per le GEA 2023 dal Parco Archeologico e Paesaggistico della Valle dei Templi di Agrigento: un’esperienza mirata ad animare e mantenere vivo il dialogo con un pubblico molto speciale, quello dei bambini nella fascia d’età tra i 6 ed i 10 anni.

L’evento è gratuito ma la prenotazione è consigliata.