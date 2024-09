Grande attesa per la replica di “Love Morricone-Archi e Voci” di domani sera al Teatro dell’Efebo

Grande attesa per la replica di “Love Morricone – Archi e Voci” in programma domani sera, giovedì 12 settembre alle ore 21:00, al Teatro dell’Efebo del Giardino Botanico per il penultimo appuntamento stagionale della Rassegna del Teatro d’Autore e Musica, organizzata dal Libero Consorzio Comunale di Agrigento. Il Coro Lirico Siciliano proporrà nuovamente l’adattamento di famose colonne sonore di film di grande successo (“Nuovo Cinema Paradiso”, “C’era una volta il West”, “La leggenda del pianista sull’oceano”, “Mission” ed altri ancora) e di brani moderni messi in musica o arrangiati dall’indimenticabile Maestro Ennio Morricone.

Il Coro Lirico Siciliano, diretto dal Maestro Francesco Costa, si presenterà al pubblico del Teatro dell’Efebo con il quintetto di archi composto da Salvo Domina (primo violino), Mariachiara Buonocore (secondo violino), Valeria Strano (viola), Giulia Strano (violoncello) e Alessio Pizzimento (contrabbasso). L’ensemble vocale sarà invece composta da Leonora Ilieva, Tiziana Fiorito e Tishinyan Lusine (soprani), Maria Cristina Imbrogno e Antonella Arena (contralti), Luciano De Fazio, Salvatore Serrano e Federico Parisi (tenori), Gianluca Compagnone, Emanuele Collufio e Okan Sipahioglu (bassi),

La replica dello spettacolo, già apprezzato dal pubblico lo scorso 23 agosto, era stata concordata con il Libero Consorzio di Agrigento in seguito al gran numero di richieste pervenute al Settore Turismo. Anche in questo caso si è registrato il sold out in prevendita nel giro di pochi giorni. La Rassegna del Teatro d’Autore e Musica si concluderà domenica prossima 15 settembre, sempre alle ore 21:00, con l’atteso “Icaro, il pensiero in movimento”, scritto e diretto da Marco Savatteri, al centro il Mito di Icaro e la sfida degli uomini alla natura nella loro rincorsa al progresso, con l’interpretazione di Rinaldo Clementi e l’Ensemble degli artisti della Savatteri Produzioni. Per informazioni e biglietteria: www.giardinoefebo.it oppure Box Office 0922 20500.