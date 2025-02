Hanno realizzato il torrone e il cannolo più lungo del mondo: attestato ai fratelli Mangione

Cè stato anche un tocco agrigentino nel Guinness world record per due dei dolci più rappresentativi della Sicilia: il cannolo e il torrone. I fratelli pasticceri Giovanni e Venerino Mangione ieri, martedì 25 febbraio a Caltanissetta hanno ricevuto l’attestato che certifica il primato mondiale per il torrone più lungo del mondo, 1004 metri, realizzato a Mazzarino il 18 settembre del 2019 e per il cannolo di 21 metri e 43 centimetri che i pastry chef hanno prodotto a Caltanissetta l’11 settembre del 2022.

“È stata un’impresa emozionate – dice il pastry chef Giovanni Mangione- lavorare insieme a tanti altri colleghi per creare questi due dolci da Guinness. Grazie al maestro Lillo Defraia che ci coinvolge sempre nelle iniziative che promuove”.