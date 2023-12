I supereroi arrivano all’ospedale di Agrigento per regalare un sorriso ai piccoli pazienti 

I supereroi acrobatici arrivano all’ospedale San Giovanni di Dio di Agrigento per regalare un sorriso ai tanti piccoli pazienti ricoverati nella struttura. Batman, Spiderman, Hulk, Flash e tanti altri sono pronti a calarsi con una doppia fune di sicurezza nel reparto di pediatria per trascorrere una giornata insieme ai bambini presenti nel nosocomio. La lodevole iniziativa, organizzata dall’Ordine degli Avvocati di Agrigento e Lions, in collaborazione con le associazioni Avulus e Talia, è in programma sabato 16 dicembre a partire dalle ore 10. Lo scopo dell’associazione SEA Supereroi Acrobatici è quello di regalare alcune ore di magia e adrenalina ai piccoli pazienti degli ospedali italiani. L’associazione ormai da anni è impegnata in progetti sociali in Italia e nel mondo con una costante presenza negli ospedali di tutto il Paese.