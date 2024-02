“I Venerdì Jazz al Palacongressi”, prossimo evento con Giovanni Mazzarino Quintet

Secondo irrinunciabile appuntamento con “I Venerdì Jazz al Palacongressi” Il 23 febbraio in concerto: Giovanni Mazzarino Quintet, in “My Song Book”. Ad esibirsi saranno: Giovanni Mazzarino al Piano, Giovanna Magro alla Voce, Carlo Alberto Proto alla Chitarra, Carmelo Venuto al Contrabbasso e Giuseppe Tringali alla Batteria.

“My Song Book” è uno dei nuovi progetti artistici del musicista compositore siciliano. Giovanni Mazzarino affida le sue canzoni alla voce di Giovanna Magro e a un ensemble strumentale formato da musicisti di elevato spessore artistico. Suona e si occupa professionalmente di musica Jazz dal 1985. Si è esibito nei più importanti Festival italiani e stranieri. Musicista compositore, operatore culturale, editore, ma soprattutto didatta. È docente di ruolo per la disciplina tecniche di improvvisazione musicale al Conservatorio “Fausto Torrefranca” di Vibo Valentia. Quando nel maggio 2015 Giovanni Mazzarino, ha compiuto 50 anni di età e 30 di carriera professionale, l’etichetta, Jazzy Records, ha voluto festeggiare questi traguardi con una produzione eccezionale: un disco live, registrato nel tempio del pianoforte – la Fazioli Concerto Hall di Sacile. Il film documenta la genesi di questo progetto attraverso lo sguardo acuto e colto e le straordinarie immagini di Gianni Di Capua, regista che da tempo frequenta con la sua macchina da presa gli ambienti della musica contemporanea, raccontandoli con grande classe, passione e rigore di musicologo. Il film è stato trasmesso per la quarta volta su Rai5 il 4 novembre 2023 ed è disponibile su Rai Play. Per ulteriori informazioni: www.giovannimazzarino.it

Ecco i prossimi concerti della stagione concertistica 2024

1Marzo

Arabella Rustico Trio “Rito Del Trio”

Arabella Rustico Contrabbasso

Salvatore Bonafede Pianoforte

Joe Santoro Batteria

8 marzo

Nicola Caminiti Quartet

Nicola Caminiti Sax

Carmelo Venuto Contrabbasso

Emanuele Primavera Batteria

Rosario Di Leo Pianoforte

20 Marzo

Oliver Von Essen Quartet

Oliver Von Essen Organo

Dino Rubino Tromba

Rino Cirinnà Sax

Micheal Santanastasio Batteria

22 Marzo

Aaron Goldberg Trio

Aaron Goldberg Pianoforte

Matt Penman Contrabbasso

Joe Santoro Batteria

Direzione artistica de “I Venerdì Jazz al Palacongressi” di Carmelo Salemi.

Tutti i concerti si svolgono nella Sala Zeus del Palacongressi, con inizio alle ore 19.30 con ingresso gratuito fino ad esaurimento posti.