“Il collasso di una democrazia”: l’Anpi presenta il nuovo libro di Federico Fornaro

Venerdi 30 Giugno, alle ore 17.00, presso la Biblioteca Comunale “Franco La Rocca”

piazzale Aldo Moro 3, l’Anpi, Associazione Nazionale Partigiani d’Italia, nell’ambito delle iniziative culturali avviate e col patrocinio del Comune di Agrigento, presenterà il libro “Il collasso di una democrazia, l’ascesa al potere di Mussolini (1919-1922)”, del saggista, storico e deputato nazionale Federico Fornaro.

Quest’ultimo lavoro, indaga , attraverso la restituzione e l’analisi di dati storici e resoconti statistici, i limiti delle azioni tattiche e strategiche della sinistra ma, anche di quelle liberali e cattoliche, analizza i “tre anni che precipitarono l’Italia dalla democrazia alla dittatura”.

Dopo i saluti del sindaco di Agrigento Franco Micciché e della deputata del Partito Democratico Giovanna Iacono seguirà l’introduzione del presidente Anpi Agrigento Maria Iacono e si registreranno gli interventi del presidente provinciale di Anpi Angelo Lauricella e del componente della presidenza Mario Mallia. L’intervento conclusivo è affidato a Federico Fornaro.

Fra le pubblicazioni dell’autore: Giuseppe Romita. L’Autonomia e la battaglia per la Repubblica (1996), Giuseppe Saragat (2003), Le occasioni perdute della sinistra italiana (2008), Aria di Libertà. Storia di un Partigiano Bambino (2008), Pierina la staffetta dei ribelli ( 2013), Fuga dalle urne. Astensionismo e partecipazione elettorale in Italia dal 1861 a oggi (2016) e Elettori ed eletti.

Maggioritario e proporzionale nella storia d’Italia (2017). per Bollati Boringhieri ha pubblicato 2

Giugno 1946. Storia di un Referendum (2021). Federico Fornaro è stato presidente dell’Istituto per la Storia della Resistenza e senatore della Repubblica.