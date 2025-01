Il compositore Giovanni Allevi in concerto al teatro Pirandello l’8 febbraio

Dopo la lunga lontananza dal palcoscenico a causa di una grave malattia Giovanni Allevi – compositore, direttore d’orchestra, scrittore e filosofo del pianoforte – è tornato sui palcoscenici dei più importanti teatri con un tour internazionale di pianoforte solo, interamente andato sold out in prevendita fino alla primavera del 2025. E ora, per festeggiare la sua rinascita, ha annunciato 4 speciali concerti evento accompagnato dall’Orchestra Sinfonica Italiana per l’estate 2025: “Giovanni Allevi – Special Events – Summer MMXXV”.

Al via il 20 giugno alle Terme di Caracalla di Roma, concerto organizzato da Vincenzo Berti e Gianluca Bonanno per Ventidieci. Il tour è prodotto da Bizart. Sarà un’occasione irripetibile per immergersi nelle emozioni più profonde e universali, guidati dalla musica del Maestro, che per l’occasione presenterà in prima mondiale il “Concerto MM22 per Violoncello e Orchestra”, opera scritta durante la degenza ospedaliera che trae spunto da una melodia scaturita dalla trasformazione in note della parola Mieloma, secondo un metodo matematico già usato da Bach, per poi dipanarsi in un viaggio interiore struggente.

Il compositore più amato dalle nuove generazioni porterà la sua musica in iconici scenari italiani: dopo Roma, farà tappa a Taormina (Teatro Antico, 5 luglio), Venezia (Teatro la Fenice, 8 luglio), Firenze (Parco Mediceo di Pratolino, 19 luglio). Con un repertorio che spazia tra i suoi brani più amati e nuove composizioni, Allevi promette un’esperienza unica, capace di toccare l’anima del pubblico. Intanto prosegue il tour invernale di pianoforte solo 2024: venerdì 24 gennaio 2025 – Padova Gran Teatro Geox; Sabato 25 gennaio 2025 – Legnano (MI) Teatro Galleria; Giovedì 30 gennaio 2025 – Mantova Teatro Sociale; Domenica 2 febbraio 2025 – Milano Teatro Dal Verme; Mercoledì 5 febbraio – La Spezia Teatro Civico; Sabato 8 febbraio 2025 – Agrigento Teatro Pirandello; Domenica 9 febbraio 2025 – Catania Teatro Massimo Bellini; Lunedì 10 febbraio 2025 – Palermo Teatro Massimo; Giovedì 20 febbraio 2025 – Vienna Ehrbar Saal.