Il Conservatorio Arturo Toscanini partecipa alla terza edizione del Sicilia Jazz Festival 23

Dopo il grande successo al SICILIA JAZZ FESTIVAL WINTER, il Conservatorio Arturo Toscanini torna nuovamente in scena per la terza edizione del SICILIA JAZZ FESTIVAL SUMMER 2023 con oltre 60 musicisti e 6 concerti, 2 guest artists di rinomata fama come Nicky Nicolai e Paolo Damiani e con la super Big Band del Conservatorio diretta dal M° Giacomo Tantillo.

Sul palco del Real Teatro Santa Cecilia alle ore 18.00 28 Giugno ore 18.00

“Toscanini Jazz Dipartment Professors incontra Nicky Nicolai” , Nicky Nicolai (voce)- guest artist*, Giacomo Tantillo (tromba), Angelo Di Leonforte (pianoforte), Luca Nostro (chitarra), Fulvio Buccafusco (contrabbasso), Paolo Vicari (batteria)

Il gruppo di docenti del dipartimento jazz del Conservatorio Toscanini incontra Nicky Nicolai, una delle più grandi interpreti del pop e del jazz italiano, con numerose partecipazioni a Sanremo (Che mistero è l'amore, Più sole) insieme al quartetto di Stefano di Battista, vincitrice anche del premio Mia Martini. Insieme ai docenti del Toscanini Nicky Nicolai proporrà i suoi brani e arrangiamenti di standards jazz.

Gli appuntamenti del Conservatorio Arturo Toscanini continuano il 30 Giugno ore 18.00 sempre al Real Teatro Santa Cecilia con “Francesca Bongiovanni quintet”.

In scena Francesca Bongiovanni (voce),Marco Caterina (sax tenore),Calogero Bruno (chitarra), Giorgio Di benedetto (basso elettrico), Giuseppe Oliveri (batteria)

Il progetto nasce dall’incontro di un quintetto di musicisti del Conservatorio Toscanini di Ribera. Affascinati dai ritmi e le sonorità della “black music”come il soul, funk, RnB e fusion, rielaboreranno celebri brani del panorama jazzistico in chiave moderna, originale e interessante.

2 Luglio ore 21,30

Atrio Palazzo Steri

“TOSCANINI JAZZ BIG BAND”

Direttore-Giacomo Tantillo

Guest Artist – Paolo Damiani

Musiche di Paolo Damiani, Kenny Dorham, Benny Goodman, Sonny Rollins, Benny Golson, Giacomo Tantillo

Orchestra jazz del Conservatorio di Ribera diretta dal maestro Giacomo Tantillo con special guest Paolo Damiani.L’orchestra sarà composta da docenti e studenti del Dipartimento delle nuove tecnologie e linguaggi musicali e il repertorio proposto vedrà musiche di di Paolo Damiani, Giacomo Tantillo, Kenny Dorham, Benny Goodman, Sonny Rollins, Benny Golson.