Il conservatorio Toscanini di Ribera vola in Portogallo con l’opera “Don Giovanni”

Una coproduzione internazionale realizzata in collaborazione tra i Conservatori A. Toscanini di Ribera e A. Scontrino di Trapani, confederati FEMURS, il Conservatorio L. Cherubini di Firenze e l’Orquestra Clássica do Centro, di Coimbra (Portogallo) con il patrocinio di Erasmus+ – Direttore Sergio Alaport- Regia di Stefania Bonfadelli ( celebre Soprano e docente supervisore della relativa Masterclass)

Il progetto opera- laboratorio, nato grazie ad un consolidato rapporto di collaborazione tra le Scuole di Canto dei Conservatori di Ribera e Trapani, già avviato nel 2022 con la messa in scena de Le nozze di Figaro di W.A.Mozart, offre agli studenti la possibilità di acquisire ulteriori importanti competenze nella loro formazione artistico-professionale partecipando, in qualità di solisti, alla Masterclass preparatoria tenuta durante il precedente anno accademico dalla rinomata Soprano Stefania Bonfadelli e alla messa in scena dell’opera con una Orchestra Professionale. Affinare la tecnica, lo stile e la presenza scenica in prestigiosi Teatri internazionali sotto la guida di affermati Maestri del panorama mondiale della lirica è una grande opportunità per i giovani talenti che sono sempre al centro delle attività di didattica, di produzione, di ricerca e di internazionalizzazione del Conservatorio Arturo Toscanini.