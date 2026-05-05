Il Coro Polifonico “Sergio Alletto” conquista il Golden diploma a Barcellona

Le voci della Sicilia risuonano nel cuore della Catalogna. Il coro polifonico “Sergio Alletto” di Agrigento ha trionfato alla Gaudete Barcelona Festival & choral competition, svoltasi dal 28 Aprile al 3 Maggio 2026 a Lloret De Mar sulla Costa Brava, aggiudicandosi l’ambito Golden diploma nella categoria Musica Sacra. Sotto la guida magistrale del Maestro Lorenzo Puma, l’ensemble agrigentina ha convinto la giuria internazionale per la precisione tecnica, l’espressività e la capacità di interpretare il profondo misticismo dei brani del repertorio sacro proposti. La competizione ha visto sfidarsi ben 13 formazioni corali provenienti da Croazia, Polonia, Repubblica Ceca, Romania, Svezia. Il confronto con realtà corali che vantano una lunga e accreditata tradizione come quella dei partecipanti, ha confermato l’alto livello artistico raggiunto dal coro reduce dal successo riscosso a Malta e in Croazia. Il momento più alto della trasferta spagnola, oltre al riconoscimento agonistico, è stato senza dubbio quello dell’esibizione nel luogo tra i più iconici della Cristianità: la Sagrada familia. E’ stato un privilegio raro cantare nella cripta del capolavoro assoluto del genio di Antoni Gaudí ma è stato soprattutto un momento di altissima elevazione spirituale per ciascun componente del coro. “Andare a Barcellona consapevoli del grande lavoro svolto e tornare con un diploma d’oro è motivo di immenso orgoglio” commenta la Presidente, Prof.ssa Maria Fortunata Casimiro. Il successo riportato al Gaudete Barcelona non è solo un traguardo tecnico, ma il risultato è il coronamento di anni di studio e dedizione. La città di Agrigento accoglie con orgoglio i suoi ambasciatori culturali che hanno saputo portare il nome della Sicilia in una competizione internazionale e di altissimo livello, a conferma che la passione, la disciplina, lo spirito di sacrificio possono trasformare un coro locale in una eccellenza globale.