Calcio e solidarietà, donate attrezzature mediche al Pronto soccorso dell’ospedale di Canicattì





Una semplice partita di calcio tra amici si è trasformata in un gesto concreto a beneficio della comunità. Questo è quanto dimostrato dall’iniziativa dell’associazione sportiva “Quelli del Venerdì” di Ravanusa. Tutto è nato come uno dei tanti appuntamenti settimanali: un pallone, un campo e la voglia di stare insieme. Ma dietro a quell’incontro sportivo c’era un obiettivo più grande. I partecipanti hanno deciso di raccogliere fondi coinvolgendo i medici dell’Ospedale di Canicattì, il Comune di Ravanusa, per raggiungere un traguardo importante: la donazione di attrezzature mediche al pronto soccorso del Barone Lombardo, un supporto concreto per il personale sanitario, impegnato ogni giorno a garantire cure e assistenza ai cittadini.