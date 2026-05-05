Canicattì

Calcio e solidarietà, donate attrezzature mediche al Pronto soccorso dell’ospedale di Canicattì

L’iniziativa è dell’associazione sportiva “Quelli del Venerdì” di Ravanusa

Pubblicato 1 minuto fa
Da Irene Milisenda



Una semplice partita di calcio tra amici si è trasformata in un gesto concreto a beneficio della comunità. Questo è quanto dimostrato dall’iniziativa dell’associazione sportiva “Quelli del Venerdì” di Ravanusa. Tutto è nato come uno dei tanti appuntamenti settimanali: un pallone, un campo e la voglia di stare insieme. Ma dietro a quell’incontro sportivo c’era un obiettivo più grande. I partecipanti hanno deciso di raccogliere fondi coinvolgendo i medici dell’Ospedale di Canicattì, il Comune di Ravanusa, per raggiungere un traguardo importante: la donazione di attrezzature mediche al pronto soccorso del Barone Lombardo, un supporto concreto per il personale sanitario, impegnato ogni giorno a garantire cure e assistenza ai cittadini.

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