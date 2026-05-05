Apertura

Rapina da 100 mila euro a commerciante di gioielli agrigentino, in manette due cugini

Il commerciante, originario di Grotte, è stato aggredito e rapinato dei gioielli custoditi in una valigia per un valore di circa 100 mila euro

Pubblicato 1 ora fa
Da Redazione

Due cugini di Gela, con diversi precedenti penali alle spalle, Nunzio Di Noto di 36 anni e Luigi Di Noto di 40 anni, sono stati fermati con l’accusa di aver aggredito e rapinato un commerciante di gioielli, lo scorso 24 aprile, nella zona di Molino a Vento. Il procuratore di Gela Salvatore Vella e il sostituto Federico Cozzi, insieme ai dirigenti del commissariato di polizia, hanno ricostruito i fatti durante una conferenza stampa.

“Hanno pedinato il commerciante e rubato i gioielli che aveva con sé, in una valigia, per circa centomila euro. Aveva diversi appuntamenti in città”, è stato riferito dagli investigatori. Nunzio Di Noto “era in permesso premio e avrebbe poi dovuto raggiungere la Toscana”. Il cugino Luigi Di Noto era invece in libertà. Proprio Luigi Di Noto avrebbe cercato di vendere la vespa usata per la rapina, “allo scopo di sviare le indagini”, hanno riferito pm e poliziotti.

“Durante la rapina, avvenuta nelle ore pomeridiane, hanno usato mascherine per travisare i volti”, hanno detto gli investigatori. L’udienza di convalida, per entrambi, è fissata in giornata. Il commerciante, originario di Grotte, in provincia di Agrigento, è rimasto ferito a seguito dell’aggressione. “La refurtiva non è stata ancora ritrovata”, hanno detto ancora gli inquirenti. 

Leggi anche

0 commenti

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Grandangolo Settimanale N.25/2026 · Edizione digitale
Ultima uscita
Vai all'edicola digitale
N.25/2026
Pagina 1 di 18
Hai già acquistato questo numero? Inserisci il codice di accesso:

Ultime Notizie

Apertura

Rapina da 100 mila euro a commerciante di gioielli agrigentino, in manette due cugini
Apertura

Colpo alla famiglia mafiosa di Corleone, tra gli arrestati anche il nipote di Totò Riina
Agrigento

Lite tra coniugi con sputi e insulti in un condominio, intervento delle forze dell’ordine 
Agrigento

Incidente sul lavoro a San Leone, operaio cade da un muro e finisce in ospedale 
Agrigento

Usa carta di credito rubata per fare acquisti, condannato quarantenne 
banner italpress istituzionale banner italpress tv