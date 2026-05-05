Licata

Rifiuti pericolosi impianto Omnia, Balsamo: “Monitoriamo con attenzione la situazione”

Nel corso dell’attività, che si è svolta oggi, è stata avviata una fase preliminare finalizzata all’identificazione della tipologia dei rifiuti presenti

Pubblicato 36 minuti fa
Da Redazione

Oggi si è svolto un incontro operativo presso l’ex stabilimento di rifiuti Omnia, sito in contrada Piano Bugiades, a Licata alla presenza degli Assessori competenti del Comune di Licata, dei tecnici ARPA, del Nucleo Speciale Anticrimine Natura dei Carabinieri, dell’Assessorato dell’Energia della Regione Siciliana, della Provincia, dell’ASP, del Dirigente dell’Ufficio Tecnico del Comune di Licata e dei custodi giudiziari dell’impianto. Nel corso dell’attività è stata avviata una fase preliminare finalizzata all’identificazione della tipologia dei rifiuti presenti, passaggio indispensabile per orientare le successive valutazioni tecniche e gli eventuali approfondimenti analitici da eseguire.

“La situazione è oggetto di costante attenzione e monitoraggio. Si tratta di una problematica prioritaria, affrontata con impegno continuo attraverso un lavoro silenzioso ma determinato, svolto in sinergia con tutti gli enti competenti. L’obiettivo resta chiaro e non derogabile: giungere alla completa rimozione dei rifiuti e alla definitiva messa in sicurezza dell’area, tutelando in maniera concreta la salute pubblica e l’ambiente”, dichiara il sindaco Angelo Balsamo che assicura: “saranno poste in essere tutte le azioni necessarie e nelle proprie possibilità per il raggiungimento di tale risultato, nella piena consapevolezza della responsabilità verso la comunità licatese”.

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