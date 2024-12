Il programma “4 Ristoranti” di Alessandro Borghese sbarca a Lampedusa

Lo chef Alessandro Borghese arriva a Lampedusa per una nuova puntata del famosissimo programma “4 Ristoranti” che andrà in onda domenica alle 21:15 in esclusiva di su Sky Uno. Quattro ristoratori dell’isola si sfideranno a colpi di pranzi e cene assegnandosi voti per le categorie “menu”, “servizio”, “location”, “conto” e “special”.

“Mi trovo nell’isola più a sud del territorio italiano, tra Africa e Sicilia. Mi trovo a Lampedusa – dice nel lancio della puntata lo chef Borghese – famosa per l’accoglienza e l’ospitalità che sa riservare a chiunque arrivi questa isola è la perla delle Pelagie. Un paradiso in terra con una natura forte, paesaggio selvaggio fatto di scogliere e macchia mediterranea. Ma come si mangia da queste parti? Le ricette mischiano sapori della cucina siciliana con piccole influenze nordafricane. Il pesce è protagonista. Per cosa sono famosi i ristoranti dell’isola? Sono qui per scoprirlo.”