Il Teatro Pirandello presenta l’opera “La Traviata” di Verdi

Il Teatro Luigi Pirandello di Agrigento presenta l’opera “La Traviata” di Giuseppe Verdi, un capolavoro ispirato alla celebre storia “La signora delle camelie” di Alexandre Dumas. L’appuntamento è sabato 4 Maggio alle 21:00 e in replica Domenica 5 Maggio alle 18:30. Sarà un’occasione unica per immergersi nell’emozione e nella bellezza della musica classica, accompagnati dall’Orchestra e dal Coro del Sicilia Classica Festival. Per prenotazioni e ulteriori informazioni, contattare il+390922590220 o visitare il sito web www.fondazioneteatropirandello.it.