Il terremoto del Belice, su RaiStoria arriva lo speciale sul “Sisma dei poveri cristi”

È la notte tra il 14 e il 15 gennaio 1968: un violento terremoto colpisce la Valle del Belice, area compresa tra le province siciliane di Palermo, Trapani e Agrigento. A cinquantasette anni dal tragico evento, Rai Cultura ripropone lo speciale “Belice, il sisma dei poveri cristi”, in onda martedì 14 gennaio alle 15.00 su Rai Storia. Si ricostruiscono quei momenti grazie alle testimonianze dei sopravvissuti, a cui si aggiungono i commenti in merito alle condizioni di povertà e di abbandono di quelle zone, cause principali della distruzione di interi paesi, i cui edifici erano stati, evidentemente, costruiti con materiali scadenti.

Si prosegue con l’analisi delle inadempienze e dell’inefficacia dello Stato di fronte all’evento e alle sue conseguenze. Al conseguente fenomeno migratorio dalle zone colpite dal terremoto verso il nord Italia, seguirà l’approvazione del decreto-legge per la ricostruzione e per la ripresa economica dei comuni della Sicilia colpiti dal sisma da parte del Parlamento.