Il Treno della Dolce Vita toccherà Agrigento e la Valle dei Templi: dal 6 dicembre le prenotazioni

Prenotazioni dal 6 dicembre, con due anni di anticipo, per il Treno della Dolce Vita che toccherà Agrigento e la Valle dei Templi. L’Orient Express che si presenta come una commistione tra lusso e territorio, partirà nel 2024, con sei itinerari dalle Alpi ad Agrigento e con 12 cabine Deluxe, 18 suite, una suite “La Dolce Vita” e un ristorante, tutto a cinque stelle. Biglietti da 2000 euro a persona a notte.



Si viaggerà a bordo di carrozze d’epoca francesi anni Venti della «Compagnie Internationale des Wagons-Lits et des grands express européens» vagoni restaurati del famoso Orient Express.



A realizzare l’iniziativa è Arsenale spa, società italiana del settore dell’ospitalità, con Trenitalia (Gruppo FS Italiane).

Sono sedicimila i chilometri di linee ferroviarie da Nord a Sud della Penisola e si attraverseranno quattordici regioni. Il nome scelto per il progetto, “Il Treno della Dolce Vita”, richiama il grande fervore eclettico, artistico e cinematografico degli anni del boom economico.



A coinvolgere il territorio della DMO Distretto Turistico Valle dei Templi saranno “Sicilia da bere”, itinerario enologico e gastronomico, e “Sicilia barocca”.

Per Fabrizio La Gaipa, amministratore del Distretto Turistico, si tratta di “un’iniziativa di altissimo livello che coinvolge le più belle località d’Italia. Saremo pronti e organizzati per offrire la migliore ospitalità ai viaggiatori”.