Ingresso gratuito Valle dei Templi e Museo Griffo: tra dei e giganti

Seconda domenica gratuita dell’anno alla Valle dei Templi e una visita-laboratorio per i più piccoli al Museo archeologico Griffo: domenica (4 febbraio) ingresso libero ai siti del parco archeologico, ma sarà anche possibile partecipare a altri modelli di visita che, a fianco dei normali percorsi, sviluppano i cinque sensi: dalle passeggiate tematiche al neonato giardino sensoriale, dalle esperienze enogastronomiche a Casa Diodoros, al percorso immersivo Valle 3D, indietro nel tempo, con le ricostruzioni virtuali all’epoca del suo maggior splendore dell’antica Akragas.

Domenica alle 16.30 alla ricerca di dei e giganti nelle sale del museo, e si parte proprio da quella dedicata all’Olympieion di Akràgas: basta volgere lo sguardo all’insù per trovarsi al cospetto del gigantesco telamone che è diventato il simbolo del Griffo. Ma le tre teste colossali esposte suggeriscono che la struttura ricostruita in sala, non doveva essere unica. E allora, quanti erano i telamoni del Tempio di Zeus Olimpio? Dove erano messi? In che posa? E soprattutto … chi rappresentavano? Risponderanno gli archeologi di CoopCulture durante una visita – laboratorio pensata per i bambini (tra 6 e 12 anni). Ticket: 5/4 euro. Al Museo Griffo si visita Archeologia a 33 giri. Vinili da museo, mostra molto particolare che racchiude le cover di 33 e 45 giri di artisti e gruppi famosi, che hanno scelto immagini che rimandano a reperti archeologici.

Per gli adulti, da venerdì a domenica sempre alle 15.30, sono disponibili le visite guidate “Valle senza segreti”: all’itinerario abituale nella Valle dei Templi si aggiunge l’esperienza dei percorsi sotterranei (domenica alle 10, alle 11.15, alle 12.30 e alle 13.45, dal lunedì al sabato invece 10.30 e 11.45), scoprendo la vita dei primi cristiani. Dal Tempio di Giunone al Tempio della Concordia, si comprenderà l’ampiezza dell’ antica Akràgas arrivando sino alle catacombe paleocristiane.

Info su coopculture.it