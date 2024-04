“Intelligenza artificiale 5.0”, convegno dell’ANDE ad Agrigento

La Presidente dell’ANDE, dott.ssa Carola Depaoli, comunica che, sabato 6 aprile p.v., alle ore 10.00, si terrà, presso la Biblioteca Lucchesiana di Agrigento, un incontro dal titolo “Intelligenza artificiale 5.0: Opportunità, Rischi, Aspetti Etici”.

L’evento fa seguito ad un primo incontro, svoltosi nel febbraio scorso presso l’ECUA, rivolto agli studenti dei licei cittadini. Il tema, già affrontato presso il Senato della Repubblica dall’ANDE nazionale che lo ha individuato come problematica prioritaria della propria Agenda 2024, verrà proposto all’attenzione del pubblico dai relatori: Prof.ssa Francesca Patti, membro Direttivo ANDE; Prof. Ing. Salvatore Gaglio, Docente ordinario Ingegneria informatica UNIPA; Prof. Francesco Pira, Docente associato Sociologia UNIME; Don Angelo Chillura, Direttore Biblioteca Lucchesiana.

L’incontro nasce dalla necessità di fare chiarezza su un tema oggi molto discusso su cui pregiudizi e informazioni non sempre corrette hanno nociuto e alimentato dibattiti ed opinioni contrastanti che l’evento vuole contribuire a restituire alle loro reali dimensioni, nella certezza che non ci si può arrestare dinanzi ai cambiamenti e che “occorre conoscere la tecnologia per governarla al meglio”.