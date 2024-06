La ceramica di Sciacca in Liguria, al Festival della Maiolica di Savona. Con questo obiettivo l’assessore alle Attività Produttive Francesco Dimino e l’ambasciatore della ceramica Aicc Salvatore Mandracchia hanno partecipato all’incontro tra i vertici delle Camere di Commercio di Agrigento, Savona, Imperia e La Spezia. L’incontro si è svolto ieri ad Agrigento per far partire l’organizzazione e programmare anche la partecipazione dei ceramisti siciliani all’edizione del maggio 2025 del Festival della Maiolica di Savona.

“Si tratta – dice l’assessore Francesco Dimino – di un’importante opportunità per la nostra ceramica e per i nostri maestri. Quella di Savona è una fiera prestigiosa e con grandi numeri. Essere chiamati e coinvolti per noi è un grande onore e la conferma sulla considerazione che si ha, anche fuori dalla Sicilia, sulla ceramica di Sciacca, sul valore e sulla lunga storia di quest’arte. Ho informato di questa opportunità i ceramisti perché dovranno essere loro i protagonisti di questa trasferta in Liguria, per mettere in mostra le loro produzioni, tra tradizione e innovazione, e l’eccellenza di Sciacca”.

L’incontro è stato promosso dalla Camera di Commercio del Sud Est Sicilia. Vi hanno partecipato il commissario straordinario Giuseppe Termine e il Segretario Generale Gianfranco Latino della Camera di Commercio di Agrigento; il presidente Enrico Lupi e il segretario generale Marco Casarini della Camera di Commercio Riviere di Liguria; il commissario straordinario Antonino Belcuore e il segretario generale della Camera di Commercio Sud Est Sicilia Rosario Condorelli; l’assessore di Sciacca Francesco Dimino, il sindaco di Burgio Vincenzo Galifi e l’ambasciatore dell’Associazione italiana Città della Ceramica Salvatore Mandracchia.