La figlia del generale Dalla Chiesa a Palermo per presentare un libro per bambini dedicato al papà

Emozioni e tanta gioia oggi all’istituto scolastico Sant’Anna di Palermo, dove Simona Dalla Chiesa, figlia del Generale Carlo Alberto, ha incontrato gli studenti. L’occasione é stata la presentazione in anteprima del libro “Carlo Alberto Dalla Chiesa, il papà dei Carabinieri”, scritto dalla giornalista Maristella Panepinto ed edito da Navarra. Si tratta del primo libro per bambini in età scolare che racconta la storia biografica del Generale Dalla Chiesa, ucciso a Palermo il 3 settembre del 1982 quando nel capoluogo svolgeva da appena cento giorni le funzioni di Prefetto.

Simona Dalla Chiesa ha curato l’introduzione del libro e ne ha parlato ai ragazzini del Sant’Anna con emozione. Ha ricordato tanti momenti di vita vissuta con il papà e lo ha svelato in una veste dolcissima e inedita. Le partite a ping pong, gli scherzi e le dolcezze di un papà, che non dimenticava mai di essere un servitore dello Stato.

I piccoli del Sant’Anna hanno dato un contributo importante al testo, curandone tutte le illustrazioni. Al progetto é legato un intento benefico, il diritto d’autore sarà infatti devoluto all’Opera che finanzia gli orfani dell’Arma.Domani la presentazione del libro alle 11 a piazza Bologni all’interno degli eventi organizzati dalle Vie dei Librai. Con l’autrice saranno presenti il procuratore di Marsala, dottore Fernando Asaro, autore della prefazione e il Generale di Divisione dei Carabinieri Rosario Castello, modererà la giornalista Elvira Terranova.