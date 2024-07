La Scala dei Turchi si tinge di rosa, torna il “Nodo Rosè”

Entra nel vivo l’estate rovente siciliana e torna il “Nodo Rosè”, evento enogastronomico dedicato alle cantine siciliane che presentano i propri vini rosè al pubblico e degustano prodotti tipici siciliani.

Quest’anno il format è suddiviso in due serate, 25 e 26 luglio presso lo stabilimento balneare Nodo Ammare, a due passi dalla Scala dei Turchi di Realmonte, e la prima sera sarà dedicata ad una Cena d’Elìte in spiaggia a cura dello chef Pietro La Torre e musica dal vivo con Sam Pietrasanta e sarà a numero chiuso per 80 persone.

Aperta, ma a pagamento, la serata del 26 luglio: a partire dalle 20:30 saranno presenti 16 cantine siciliane con oltre 30 etichette, street food siciliano a buffet, musica dal vivo con la band Direzione Sud, oltre che l’ormai consueto spettacolo di fuoco. Il dj set sarà a cura di Lukas Dj. Tutto immersi in una scenografia a tema rosè per rendere tutto più social.

La direzione artistica è affidata al regista Marco Gallo, già direttore artistico del Teatro Costabianca e del Cinema Ammare, evento virale che sta riscontrando un ottimo successo di pubblico proprio al Nodo Ammare. La scelta delle cantine è affidata al sommelier Luigi “Chardonnay” Gangarossa, uno dei primi degustatori di Sicilia che arricchisce la proposta degli scorsi anni.

Diversi temi affrontati in questo periodo nelle serate di Cinema Ammare, tra cui quello della difesa ambientale, e proprio in occasione di Nodo Rosè è giunto il patrocinio dell’azienda Catanzaro Costruzioni.

“Abbiamo voluto sostenere questa serata connessa alle eccellenze enogastronomiche del territorio – spiega l’amministratore delegato della Catanzaro Costruzioni Giuseppe Panebianco – lanciando anche un importante messaggio per la tutela del mare. Ai partecipanti, infatti, saranno consegnati dei kit per la raccolta differenziata in spiaggia da portare sempre con sé per raccogliere i rifiuti. Un piccolo gesto che può avere un grande effetto sull’ambiente”.

Grandi eventi, ottima organizzazione e rispetto per l’ambiente, ecco il mix perfetto che regala due serate di promozione del territorio e dell’enogastronomia siciliana con lo sguardo rivolto verso un patrimonio mondiale come la Scala dei Turchi.