La Strada degli Scrittori dedicherà un premio ad Andrea Purgatori

Nascerà ad Agrigento dalla collaborazione tra l’associazione Strada degli scrittori e CoopCulture, un premio dedicato ad Andrea Purgatori. Un modo per ricordare lo sceneggiatore, scrittore e grande giornalista d’inchiesta nel giorno in cui è venuto a mancare in seguito ad una grave malattia.

“Chi l’ha visto fino a poche sere fa analizzare in TV i guasti della guerra, gli orrori della mafia, i drammi di un’epoca contraddittoria come la nostra, – dice il direttore della “Strada degli Scrittori”, Felice Cavallaro – rimane addolorato e incredulo alla notizia della scomparsa di Andrea Purgatori. Come lo siamo noi amici della ‘Strada degli Scrittori’ annunciando in questo triste giorno l’encomiabile decisione di CoopCulture di istituire per i partecipanti al nostro Master un ‘Premio Purgatori’. Lo ricordiamo come docente al Master di scrittura, capace di catturare l’attenzione di una platea di giovani e meno giovani. Un amico della Strada degli scrittori. Da sempre. E anche quest’anno aveva pensato a una serata da realizzare insieme in vista del Master sulle parole della musica. Ne avevamo parlato a fine giugno. Poi l’esplosione di un male rapido e letale. Adesso resta il ricordo di frequentazioni ed esperienze ricche. E di un progetto che porterà il suo nome”.

Proprio in vista del prossimo Master, in programma ad Agrigento dal 27 agosto al 3 settembre, la fondatrice e direttore generale di CoopCulture Letizia Casuccio, sempre vicina alla “Strada”, ha proposto di promuovere un premio da destinare ai partecipanti intitolato al giornalista scomparso.