La Vespucci lascia Porto Empedocle, applausi infiniti e migliaia gli scatti dei turisti

La nave Amerigo Vespucci ha lasciato il porto di Porto Empedocle. Sono quasi 20mila i visitatori che sono saliti a bordo della Nave Scuola della Marina Militare il 30 aprile e il 1° maggio. Un via vai continuo di volti pieni di stupore: bambini, famiglie, anziani, studenti, istituzioni, tutti uniti da un unico sentimento: l’orgoglio di accogliere la nave più bella del mondo.

La tappa di Porto Empedocle è stata anche un’importante occasione per il Tour Mediterraneo Vespucci per rendere omaggio ad Agrigento, Capitale Italiana della Cultura 2025. Gli allievi della Prima Classe dell’Accademia Navale di Livorno, attualmente imbarcati su Nave Amerigo Vespucci, hanno inoltre visitato la Valle dei Templi.

“Porto Empedocle ha vissuto un momento storico, indimenticabile: la tappa del Tour Vespucci ha portato nella nostra città non solo la nave più bella del mondo, ma anche migliaia di visitatori, emozioni e orgoglio per tutti noi”, ha detto il sindaco Calogero Martello. “Il grande afflusso registrato sia ieri che oggi è la testimonianza concreta di quanto la nostra comunità sappia rispondere con entusiasmo, calore e partecipazione agli eventi di alto valore culturale e simbolico. La soddisfazione è doppia: per la riuscita dell’evento e per l’efficienza della macchina organizzativa, che ha saputo garantire ordine, accoglienza e sicurezza.Un ringraziamento sincero a tutti coloro che, a vario titolo, hanno collaborato e contribuito: istituzioni, forze dell’ordine, volontari, associazioni, operatori turistici e cittadini. Insieme, abbiamo scritto una pagina bella e significativa della nostra storia.Porto Empedocle c’era, c’è e ci sarà. Continuiamo a guardare avanti, con orgoglio e determinazione.”ha concluso il primo cittadino.

La prossima tappa in Sicilia del Tour Mediterraneo Vespucci sarà a Palermo dall’8 all’11 maggio.