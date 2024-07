La Women Orchestra al Premio Letterario Internazionale “Giuseppe Tomasi di Lampedusa”

La diciannovesima edizione del Premio Letterario Internazionale “Giuseppe Tomasi di Lampedusa” si terrà a Santa Margherita di Belice (Ag) nella serata di sabato 3 agosto 2024. In quella occasione sarà presente lo scrittore francese Pierre Michon a cui quest’anno è stato assegnato il premio per il suo romanzo “Vite minuscole”. La serata sarà animata dalla “Women Orchestra” diretta da Alessandra Pipitone. Si tratta di una straordinaria orchestra sinfonica, composta da tutte donne, che utilizza la musica come strumento di impegno sociale.

La Women Orchestra è nata nel 2017 con l’intento di lanciare un messaggio forte contro la violenza di genere. La formazione, che raggruppa circa 30 elementi (tutte donne e tutte siciliane), si è già esibita nei più importanti teatri italiani e proprio lo scorso 5 giugno c’è stato il debutto internazionale ad Hong Kong, in occasione dell’Italian National Day. Lo scorso inverno è stata impegnata nel tour di “Give peace a chance”, un concerto inno alla pace, eseguito insieme alle Sisters of the New Gospel e alla nota cantautrice Deborah Iurato. Lanciato anche il progetto musicale con la cantante spagnola Cristina Ramos “Women on fire – Rock legends”.

L’orchestra si è anche esibita a Palazzo Madama, sede del Senato della Repubblica, in occasione della Giornata Internazionale contro la violenza sulle donne. Nella serata del “Premio Letterario Giuseppe Tomasi di Lampedusa” proporranno il loro spettacolo intitolato “Note da Oscar”, un concerto dedicato alle grandi colonne sonore di film che hanno ricevuto l’Oscar. In particolare, sarà un omaggio al compositore italiano Ennio Morricone che con i suoi brani ha lasciato un’impronta importantissima nel panorama musicale internazionale. La Women Orchestra proporrà alcuni suoi capolavori come: “C’era una volta in America”, “Nuovo Cinema Paradiso”, “Metti una sera a cena”. Sarà un concerto ricco di emozioni dove i ricordi accarezzeranno l’anima di ogni spettatore.